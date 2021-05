Deze zeventien landen treden vanavond op:



01. San Marino: Senhit & Flo Rida – Adrenalina

02. Estland: Uku Suviste – The Lucky One

03. Tsjechië: Benny Cristo – Omaga

04. Griekenland: Stefania – Last Dance

05. Oostenrijk: Vincent Bueno – Amen

06. Polen: Rafał – The Ride

07. Moldavië: Natalia Gordienko – Sugar

08. IJsland: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

09. Servië: Hurricane – Loco Loco

10. Georgië: Tornike Kipiani – You

11. Albanië: Anxhela Peristeri – Karma

12. Portugal: The Black Mamba – Love Is on My Side

13. Bulgarije: Victoria – Growing Up Is Getting Old

14. Finland: Blind Channel – Dark Side

15. Letland: Samanta Tīna – Moon is Risin

16. Zwitserland: Gjon's Tears – Tout L'Univers

17. Denemarken: Fyr og Flamme – Øve Os På Hinanden