De intervalact tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival is een belangrijke plek voor artiesten. Twee jaar geleden stond Madonna er nog en in Nederland pakken Afrojack, Glennis Grace en Wulf het podium. NU.nl sprak de dj over zijn optreden op het volgens hem zwaar ondergewaardeerde Songfestival.

"Ik vind het heel mooi om achter de schermen te zien hoeveel Eurovision betekent voor de songwriters en de artiesten. Het is een hele grote kans om jezelf te laten zien aan een gigantisch publiek", aldus de dj die zaterdag het nummer Hero aan het publiek zal laten horen.

"Ik heb, voor ik hier aan mee ging doen, nooit bedacht hoe groot het publiek is. Dit publiek is niet te evenaren. Op geen festival of livestream. Bij het grootste Nederlandse programma heb je twee miljoen kijkers. Bij een grote livestream heb je tien miljoen kijkers. Nu heb je 200 miljoen mensen over de hele wereld. Dit is de grootst mogelijke springplank die je je kan bedenken."

Het maakt dat Afrojack het evenement nog meer is gaan waarderen. "En het is zeker iets waar ik in de toekomst veel meer mee wil gaan doen. Het is gigantisch. Het wordt zwaar ondergewaardeerd, ik heb geen idee waarom mensen zo denigrerend doen. Nu ik het zo meemaak, weet ik dat het meer is dan gewoon een liedjeswedstrijd."

'Hero heeft alle kleuren van de regenboog'

Wat Afrojack en de zangers precies gaan doen, wil hij nog niet kwijt, maar het wordt een groot spektakel. De dj noemt het een "representatie van dancemuziek". Hero werd niet speciaal voor het Songfestival geschreven: het nummer was anderhalf jaar geleden al klaar.

"Toen kwam corona. We wilden de plaat eigenlijk eind maart 2020 introduceren, maar alles werd gecanceld en dit was voor ons de plaat waarmee we weer ouderwetse dancemuziek wilden maken. De hele wereld ging in een soort giga depressie en dus moesten we even wachten. En nu zien we dat iedereen weer positiviteit nodig heeft en dat mensen weer willen feesten en leven, het gaat beter en beter met mensen."

Het nummer is volgens Afrojack perfect geschikt voor het Songfestival. "Er zijn best serieuze vocal skills voor nodig om dit te kunnen zingen, want er wordt veel van laag naar hoog gezongen door de hele plaat heen. En er zit heel veel energie in, ondanks dat er op Eurovision niet zoveel dance voorbij komt past het wel, want het hele idee is bombastisch, positief en alle kleuren van de regenboog. En dat heeft deze plaat ook."

Podium bieden aan nieuw talent

Het Songfestival biedt een podium aan nieuw talent en dat is precies waar Afrojack zich de laatste jaren zelf ook hard voor maakt. De dj ziet daar ook de toekomst voor zijn carrière.

"Ik wil andere artiesten de kans geven het hoogste te bereiken. Want deze maatschappij, met alle respect naar bijvoorbeeld Nederland, geeft niet voldoende input voor nieuw talent. Als je kijkt naar bijvoorbeeld voetbal heb je heel veel talentscouts. Die gaan hun zaken waarnemen, er zijn pensioenfondsen opgezet en er zijn allerlei systemen voor. Maar als je dj wil worden, moet je het maar uitzoeken. Daar bestaat niks voor."

Afrojack hoopt jonge artiesten te kunnen helpen om van nul naar miljoenen streams te komen. "Je hebt de Rockacademie en dat is een goede start, maar dat levert geen enkel direct netwerk in de internationale muziekindustrie. Dus ik ben aan het kijken hoe we datzelfde dat ze met voetbal hebben gedaan, bij muziek kunnen doen."

"Zo zit ik nu met een Franse beatboxer in de studio, wat heel interessant is, want ik heb nog nooit met een beatboxer gewerkt. Ik heb hem uitgenodigd in de studio en als hij dan iets vets maakt, kan ik dat weer direct naar David Guetta sturen. En als David dat dan vet vindt, kan hij het meteen gebruiken in een plaat. Dat hele netwerk staat eigenlijk los van mij als muzikant, dus dat probeer ik systematisch op te zetten in samenwerking met andere artiesten en producers."