Duncan Laurence heeft op het nieuws gereageerd dat hij door een positieve coronatest niet meer kan optreden tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. De zanger schrijft op Instagram dat hij zich nog nooit zo machteloos heeft gevoeld als nu.

"Vandaag is een van de verdrietigste dagen uit mijn leven", begint Laurence zijn bericht. De zanger zegt zich enorm te hebben verheugd om het podium waarop het voor hem allemaal begon weer te betreden. Hij zou zijn winnende lied Arcade en een nieuwe single ten gehore brengen.

"Ik ben zo voorzichtig geweest. We zijn allemaal zo voorzichtig geweest. Maar helaas kunnen deze dingen gebeuren", zegt hij over zijn positieve testresultaat. "Gelukkig kijkt mijn team samen met de organisatie naar de beste manier om mij zaterdag alsnog in de show te hebben. Ik zal hoe dan ook onderdeel zijn van de grote finale."

Laurence zegt dankbaar te zijn dat hij dinsdag de eerste halve finale wel heeft kunnen openen. Net voor de uitslag van die halve finale bekend werd, ontving hij een internationale platinaplaat voor een miljard streams. "Ik kon niet stoppen met glimlachen. Hoe bizar is het dat ik hier dan nu in tranen zit?"

De Songfestival-winnaar spreekt de hoop uit ooit weer eens op het podium van de show te mogen staan. Laurence zou zaterdagavond ook de punten namens de Nederlandse jury geven. Omdat dit vanuit Ahoy gebeurt, kan hij ook dit niet doen en wordt hij vervangen door Romy Monteiro.