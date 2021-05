Alle finalisten voor het Eurovisie Songfestival zijn nu bekend. Donderdag plaatsten nog eens tien landen zich voor de show op zaterdag. NU.nl zet ze voor je op een rijtje.

De Utrechtse Stefania mag ook in 2021 voor Griekenland uitkomen tijdens het Eurovisie Songfestival. Dat doet ze met Last Dance, waarmee ze in de top tien voor de finale wordt geplaatst door de bookmakers.

Bulgarije - Victoria - growing up is getting old

Victoria gaf de mensen iets te kiezen: ze bracht meerdere nummers uit die mogelijk mee zouden gaan naar het Songfestival. Toen de keuze uiteindelijk tussen Imaginary Friend en growing up is getting old ging, besloot de 23-jarige zangeres voor laatstgenoemde te gaan, omdat ze daar meer gevoel bij had.

San Marino - Senhit - Adrenalina

Senhit is een oude bekende van het Songfestival: in 2011 deed ze ook al eens mee voor het kleine San Marino. Destijds wist ze niet verder te komen dan de halve finale, maar met hulp van rapper Flo Rida, die ook op het nummer te horen is, hoopt ze het met Adrenalina wel te redden.

Moldavië - Natalia Gordienko - Sugar

Ook Natalia Gordienko is een oude bekende voor de Songfestival-fan: de zangeres deed in 2006 ook al eens mee. Het is te hopen dat ze met Sugar hogere ogen gooit, want met Loca kwam ze niet verder dan een twintigste plaats.

IJsland - Dadi og Gagnamagnid - 10 Years

IJsland werd dé winnaar van 2020 genoemd. Het aanstekelijke Think About Things stond wekenlang op nummer één bij de bookmakers, maar de band mocht het optreden nooit voor het grote publiek doen. Ook dit jaar zit het ze niet mee: de band mag niet op het podium in Ahoy staan, omdat een van de leden besmet is met het coronavirus.

Servië - Hurricane - Loco Loco

De schaars geklede dames van Hurricane zijn al langer populair bij Songfestival-liefhebbers, maar mogen dit jaar voor de eerste keer echt meedoen. Vorig jaar probeerden ze het al even met Hasta La Vista, dit jaar hopen ze met Loco Loco te gaan winnen.

Albanië - Anxhela Peristeri - Karma

Anxhela Peristeri heeft goed geluisterd naar de kritieken die volgden op haar eerste liveoptreden met Karma. Net als haar voorgangers kiest de zangeres ervoor haar nummer in het Albanees te brengen. Peristeri hoopt de beste prestatie van haar land tijdens het Songfestival nu eindelijk te verbeteren: Albanië eindigde nooit hoger dan de vijfde plek.

Portugal - The Black Mamba - Love is on my side

Het gebeurde nog niet eerder, maar Portugal heeft dit jaar gekozen voor een volledig Engelse inzending. Het land heeft eerder een combinatie gemaakt van de eigen taal en Engels, maar Love is on my side is een nieuwe koers voor Portugal. Dat is een heel bewuste keuze geweest: alle andere deelnemers aan de landelijke wedstrijd zongen wel in het Portugees.

Finland - Blind Channel - Dark Side

Ieder jaar moet er iets totaal anders tussen zitten: deed IJsland in 2019 met een alternatieve band mee, is het dit keer de beurt aan Finland met Blind Channel. De posthardcoreband wilde in 2016 ook al eens meedoen, maar kwam toen niet door de preselectie in eigen land. In 2021 is het ze met Dark Side wel gelukt.

Zwitserland - Gjon's Tears - Tout l'univers

Zwitserland was vorig jaar al favoriet bij de bookmakers, maar Gjon's Tears lijkt zichzelf te hebben overtroffen met Tout l'univers: de zanger heeft nog meer fans voor zich weten te winnen. Mogelijk helpt het dat hij samen heeft gewerkt met dezelfde producer als Duncan Laurence deed: Wouter Hardy.