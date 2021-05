Romy Monteiro geeft zaterdag de punten namens Nederland tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival, meldt de organisatie donderdag. Duncan Laurence zou dit eigenlijk doen, maar donderdagochtend werd bekend dat hij positief is getest op het coronavirus.

Laurence mag de komende dagen niet meer in Ahoy zijn. De punten van de Nederlandse vakjury worden dit jaar ook vanuit de zaal gegeven, waardoor Laurence niet meer in staat is dit te doen.

Monteiro laat weten Laurence "alle beterschap" toe te wensen. De zangeres die al eens het Junior Songfestival presenteerde noemt het geven van de punten een enorme eer.

Laurence zou in de finale ook nogmaals zijn winnende lied Arcade en een nieuwe single ten gehore brengen. De organisatie meldt dat zijn optreden nu op een andere manier wordt vormgegeven. Hoe dit eruit gaat zien, zal vrijdag blijken als de eerste repetities voor de finaleshow beginnen in Ahoy.

De grote finale van het Eurovisie Songfestival vindt zaterdagavond plaats. Eerst moeten donderdagavond nog zeventien landen het tegen elkaar opnemen voor de tien laatste plaatsen in de finale. Dinsdag kwalificeerden al tien landen zich. Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn automatisch gekwalificeerd voor de show van zaterdag.

