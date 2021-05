Griekenland, IJsland en Bulgarije hebben zich donderdagavond tijdens de tweede halve finale weten te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ook Albanië, Servië, Moldavië, Portugal, San Marino en Finland zijn door naar de show op zaterdag.

Daarmee zijn alle 26 landen die zaterdag strijden om de winst bekend. Dinsdag werd al duidelijk dat onder anderen Malta, België en Oekraïne door zijn naar de finale.

Tsjechië, Denemarken, Georgië, Oostenrijk, Letland, Estland en Polen zijn niet door.

De plaatsing van Zwitserland en Griekenland geeft de finale zaterdag een extra Nederlands tintje: Stefania komt uit Utrecht en de producer van Tout l'Univers is de Nederlandse Wouter Hardy die eerder Arcade maakte met Duncan Laurence.

Dinsdag ging Australië nog niet door met een eerder opgenomen optreden. Voor IJsland lijkt het geen probleem te zijn geweest dat de band niet live vanuit Ahoy kon optreden: één van de bandleden is positief getest op covid-19 en dus kon Dadi og Gagnamagnid niet 10 Years live zingen. In plaats daarvan werden beelden vertoond van de tweede repetitie.

Zaterdag zien we ook voor het eerst de volledige optredens van de zogeheten 'big 5' die automatisch geplaatst zijn in de finale: Maneskin voor Italië, Barbara Pravi voor Frankrijk, James Newman voor het Verenigd Koninkrijk, Blas Canto voor Spanje en Jendrik voor Duitsland. Dan vertolkt Jeangu Macrooy ook voor het eerst zijn nummer Birth of a New Age.