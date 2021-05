Koningin Máxima heeft de derde repetitie van de tweede halve finale in Ahoy meegekeken en Duncan Laurence is besmet met het coronavirus en mag daarom niet meer naar binnen. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over de laatste repetities en de gevolgen van de besmetting op het programma.

Koningin Máxima zet zich al jaren in voor meer muziek in de klas en met dat project trok ze donderdag naar Ahoy voor een bezoek aan het Eurovisie Songfestival. De koningin ging met de leerlingen van groep 6 van een school in Hoek van Holland de derde repetitie van de tweede halve finale kijken en ging even op bezoek bij Nikkie de Jager voor een aflevering van de onlineserie LookLab die vanavond online komt.

Duncan Laurence kreeg woensdag milde symptomen en donderdag bleek dat de zanger inderdaad besmet is geraakt met het coronavirus. Dat betekent dat hij zaterdag niet live zijn nieuwe nummer mag brengen, niet de punten namens Nederland mag geven en niet de bokaal mag overhandigen aan zijn opvolger. De Arcade-zanger baalt ontzettend, maar gelukkig is er een manier gevonden om hem toch onderdeel te laten zijn van de show. Hoe dat precies werkt weten we nog niet.

Tijdens de tweede halve finale draagt Nikkie de Jager een jurk vol diamanten met daarin een heel bijzonder detail: de stenen zijn de kleuren van de transvlag. Ook in de eerste jurk, van David Laport, bleek de verwijzing te zitten: in de split van de jurk. Zaterdag draagt de presentatrice de verwijzing boven haar hart.

De bookmakers zijn vrij zeker: de Utrechtse Stefania weet zich vanavond te plaatsen voor de finale namens Griekenland. Zwitserland, Bulgarije en IJsland lijken ook zeker door te gaan naar de finale zaterdag.