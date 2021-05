Duncan Laurence is positief getest op het coronavirus, laat zijn management donderdag weten. De recentste winnaar van het Eurovisie Songfestival zou komende zaterdag een optreden geven tijdens de finale.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang dagelijks een Songfestival-update

De zanger werd dinsdag nog negatief getest, maar ontwikkelde woensdag milde symptomen, waarna een positief resultaat volgde.

Laurence zou zijn nieuwe single voor het eerst laten horen tijdens de finale, maar mag nu niet op het podium in Rotterdam Ahoy verschijnen. Zijn optreden zal op een andere manier worden vormgegeven.

"Duncan is ontzettend teleurgesteld, hij kijkt hier al twee jaar naar uit. We zijn wel heel blij dat hij alsnog te zien zal zijn tijdens de finale", aldus zijn management in een reactie.

Edsilia Rombley stond dinsdag tijdens de eerste halve finale nog vlak naast de zanger. De organisatie laat aan NU.nl weten dat de presentatrice slechts zeer kort contact heeft gehad met de zanger en dat de presentatoren en artiesten verder gescheiden blijven.

Rombley heeft nog een test laten doen en is negatief getest op het coronavirus. De komende dagen zal zij regelmatig aanvullend getest worden.

IJsland moet noodgedwongen eerder opgenomen optreden tonen

Het nieuws komt een dag nadat bekend werd dat een bandlid van de IJslandse inzending besmet is met het coronavirus. De IJslanders treden daarom donderdagavond niet live op in de tweede halve finale, maar dingen met een eerder opgenomen optreden nog wel mee naar een finaleplek.

Sinds 6 april zijn er 24.400 coronatests afgenomen, waarvan er zestien positief zijn teruggekomen, laat de organisatie weten in een persbericht. In de meeste van die gevallen ging het om mensen die nog niet in Ahoy waren geweest.