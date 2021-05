De eerste halve finale van het Songfestival was net iets spannender dan de tweede halve finale, maar toch is het zeker de moeite waard om donderdag de tv aan te zetten. Al is het maar omdat de inzending van Griekenland deze halve finale een Nederlands tintje heeft met de Utrechtse Stefania.

Zeventien landen doen donderdag een poging de finale te bereiken, maar uiteindelijk mogen er maar tien door. De bookmakers zijn er wel zo'n beetje uit wie er in de finale gaan staan, maar toch kan er nog van alles veranderen.

IJsland staat niet live op het podium omdat een van de bandleden besmet is met het coronavirus. De hele band moet daarom in quarantaine en mag niet in Ahoy optreden. Anders dan bij Australië hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van de back-uptape: de kijkers thuis en in Ahoy zien de tweede repetitie van de band, die een week geleden plaatsvond.

Griekenland heeft niet alleen Stefania, maar ook een heleboel visuele effecten. De achttienjarige zangeres maakt gebruik van een green screen en dansers die verdwijnen in de achtergrond waardoor het voor de kijkers thuis lijkt alsof ze in de ruimte zweeft.

De openingsact wordt verzorgd door Eefje de Visser en ook de intervalact lijkt een waar visueel spektakel te gaan worden met balletdanser Ahmad Joudeh en BMX'er Dez Maarsen die hun werk combineren.

San Marino heeft een internationaal bekende artiest weten op te trommelen: Flo Rida staat met zangeres Senhit op het podium voor het nummer Adrenalina. De rapper scoorde in 2007 een wereldwijde hit met Low en Senhit is ook niet onbekend: in 2011 deed ze ook al eens mee aan het Songfestival voor San Marino. Hopelijk gaat het nu beter dan tien jaar geleden, want toen wist ze zich niet te plaatsen voor de finale.