De tweede halve finale van het Songfestival is woensdagmiddag voor het eerst compleet doorgelopen en daarmee zijn heel wat vragen eindelijk beantwoord. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik vertel je alles over Flo Rida en de outfits van de presentatoren.

Het mysterie is eindelijk opgelost: Flo Rida is in Rotterdam. De rapper, bekend van hits als Low en Whistle, treedt met Senhit van San Marino op. Tot nu toe was er iedere keer een stand-in voor de artiest te zien, maar voor de eerste repetitie van de tweede halve finale was hij dan toch aanwezig in Ahoy. Daar ging wel nog even iets mis: bij zijn eerste woorden stond zijn microfoon niet aan.

Chantal Janzen draagt tijdens de tweede halve finale een jurk van Claes Iversen, Nikkie de Jager heeft haar eerdere beloofde diamanten aan in een outfit van MAISON the FAUX en Edsilia Rombley draagt een one shoulder-jurk in gifgroen van Elzinga. Jan Smit draagt wederom een pak van Oger.

De taakverdeling in de tweede halve finale lijkt ongeveer gelijk tussen de presentatoren. Janzen start, waarna iedereen iets vertelt. Samen met Smit maakt zij wederom de tien finalisten bekend. Rombley staat weer in de green room en De Jager heeft haar eigen online blokjes.

Een van de IJslandse bandleden van Dadi og Gagnamagnid is besmet met het coronavirus en dus mag de band niet live meedoen in Ahoy. De back-uptape van de band hoeft niet gebruikt te worden, want in de uitzending kunnen de opnames van de tweede repetitie een week geleden worden uitgezonden. Als televisiekijker zie je zo amper verschil. Ook als de band zich weet te plaatsen voor de finale zullen ze zaterdag niet in Ahoy staan: volgens de regels moeten ook besmette personen zonder klachten vijf dagen in quarantaine blijven en de band wil niet zonder Jóhann Sigurdur Jóhannsson het podium op.

De tweede halve finale is volgens de bookmakers een stuk minder spannend, terwijl er toch een land extra meedoet ten opzichte van dinsdag. Duidelijk is dat Zwitserland en Bulgarije zich zonder enige problemen zullen gaan plaatsen voor de finale. Ook IJsland, Griekenland en Finland lijken zeker door te gaan naar zaterdag.