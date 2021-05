De IJslandse band Dadi og Gagnamagnid staat donderdag tijdens de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival niet live op het podium. Een van de bandleden, Jóhann Sigurdur Jóhannsson, is positief getest op het coronavirus, laat de band woensdag op Instagram weten.

"Een van onze leden heeft vanochtend een positieve testuitslag gekregen. Dit betekent waarschijnlijk dat we niet meedoen aan de repetitie of aan de liveshow van morgen", aldus de band.

"Ik ben geschokt, teleurgesteld en heel erg verdrietig", aldus Jóhannsson tegen de fans van Gagnamagnid. "Ik wil jullie laten weten dat ik me goed voel. Het is moeilijk te bevatten. We hebben zo hard gewerkt, we wilden dit heel graag en hebben hier zo lang naartoe gewerkt."

157 Songfestivaldeelnemer IJsland in tranen om missen liveshows

Repetitievideo vertoond in plaats van live optreden

In plaats van het optreden zal een opname van de tweede repetitie van een week eerder getoond worden. Dat gebeurt in de tweede halve finale en bij een eventuele plaatsing voor de finale ook op zaterdag. De band heeft laten weten alleen als groep te willen optreden en niet zonder Jóhannsson.

De band benadrukt heel voorzichtig te zijn geweest en verrast te zijn door de uitkomt van de test. Volgens de regels van de organisatie zal de hele delegatie de komende dagen vaker getest worden.

Bij IJsland ging het al eerder mis: een van de delegatieleden van de band werd positief getest. De band was echter nooit in direct contact geweest met dit lid.

De European Broadcasting Union laat weten dat de hele delegatie voorlopig in quarantaine zal blijven.