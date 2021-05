Een roze wolk van euforie, anders kan Davina Michelle haar gevoel na haar optreden tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival niet beschrijven. In gesprek met NU.nl zegt de zangeres heel blij te zijn dat ze na twee jaar eindelijk Sweet Water heeft mogen delen met het publiek.

"Dit vergeet je nooit meer. Het is echt alsof ik twee jaar zwanger ben geweest en dat het er nu eindelijk uit is. Oh, ik zie de kop boven dit artikel al, haha", aldus de zangeres woensdag.

Vanuit alle hoeken krijgt ze positieve reacties op haar optreden in Ahoy van dinsdagavond, waarvoor ze het nummer speciaal schreef. Davina Michelle werd gevraagd aan de slag te gaan met het thema water en mocht het maandag tijdens een repetitie direct voor de eerste keer voor een publiek ten gehore brengen.

"Ik schrok echt van het podium af. Je went toch aan optreden zonder publiek en om daar dan ineens weer 3.500 mensen voor je te hebben is zo bijzonder. Het geeft zoveel liefde en energie, die directe input van publiek."

Dinsdagavond zagen niet alleen 3.500 mensen in Ahoy haar optreden, over de hele wereld keken miljoenen mensen naar de show. De zangeres is daar van tevoren wel nerveus over geweest. "Ja natuurlijk, het is een iconische plek om te mogen staan. Kijk naar de namen die ook op het Eurovisie-podium hebben gestaan. En je denkt tien keer over alles: want niet alleen het liedje is belangrijk, maar de hele show. Alles ligt onder een vergrootglas: je make-up, je haar en je kleding. Daar heb ik ook echt steun aan gehad van mijn team, heel fijn was dat."

Dat vergrootglas is volgens Davina Michelle nog groter bij de artiesten die meedoen aan de wedstrijd. "Wat dat betreft was ik ook echt blij dat ik niet meedeed hoor, want dan hangt er zoveel van af. Bij de deelnemende artiesten zag ik zoveel spanning, je ziet echt wat het doet met mensen. Ik vind het heel leuk dat mensen heel enthousiast zijn over mijn optreden, maar die artiesten verdienen ook echt positiviteit. Ze hebben keihard gewerkt en het moet allemaal maar goed gaan op dat ene moment."

Onder de indruk van niveau

De zangeres is onder de indruk van het niveau van de artiesten die voor haar op het podium stonden. "Maar sowieso van de hele show. Het level en de kwaliteit lagen echt heel hoog, daar mag iedereen achter de schermen trots op zijn. Het is een eer dat het hier is, maar ik kan me voorstellen dat iedereen dertig jaar ouder is na de stress, haha."

Na het spectaculaire optreden brandt er één vraag op de lippen van Songfestival-fans: doet Davina Michelle volgend jaar namens Nederland mee? "Tja, wie weet. Ik weet dat het veel losmaakt, maar ik ben er zelf nu niet mee bezig. Ik wil gewoon even genieten van dit moment."