De eerste tien landen hebben zich officieel geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Wie zien we naast Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Nederland terug op 22 mei?

België - Hooverphonic - The Wrong Place

Hooverphonic keert terug, maar heeft daar aardig wat kritiek op gehad van fans: een jaar geleden zong de twintigjarige Luka nog mee met de band, maar voor dit jaar is originele zangeres Geike Arnaert teruggekeerd. Zij zong tussen 1997 en 2008 in de band en werd teruggevraagd.

Litouwen - The Roop - Discotheque

Voor The Roop was het flink balen dat het Songfestival in 2020 niet doorging: met hun nummer On Fire werden ze getipt als potentiële winnaar en veel fans kenden het dansje al uit hun hoofd. Met Discotheque proberen ze datzelfde feestelijke gevoel vast te houden, inclusief dansje.

Rusland - Manizha - Russian Woman

Alles rond de Russische wedstrijd voor de Songfestival-inzending was één groot mysterie: wie er zouden meedoen en hoeveel artiesten zouden strijden om de winst. Little Big zou in 2020 meedoen, maar besloot daar dit jaar van af te zien. Manizha won uiteindelijk nipt met haar feministische Russian Woman, met 39 procent van de stemmen.

Noorwegen - Tix - Fallen Angel

Ook dit jaar ontbreken de enorme vleugels niet op het Songfestival-podium: zanger Tix heeft witte engelenvleugels omgedaan voor Fallen Angel. Met zijn enorme zonnebril, gouden kettingen en hoofdband lijkt Tix het Songfestival vooral als een stunt te zien. Toch ligt dat anders, want de zanger heeft in eigen land flink moeten strijden voor zijn kans om op het podium te staan: hij versloeg in de landelijke wedstrijd publiekslieveling KEiiNO, de band die in 2019 nog meedeed.

Israël - Eden Alene - Set Me Free

Eden Alene koos in 2020 voor Feker Libi, dat ze in vier talen zong. In 2021 maakt ze het zichzelf iets makkelijker: Set Me Free telt slechts twee talen. De Israëlische zangeres houdt het dit keer op een mix van Engels en Hebreeuws. Ze zingt over hoe erg ze naar een vrij leven verlangt en dat ze het prima alleen aankan.

Azerbeidzjan - Efendi - Mata Hari

Efendi maakt in haar nieuwe nummer een verwijzing naar haar inzending van vorig jaar: Cleopatra. Dit keer koos ze er echter voor te zingen over Mata Hari, de Nederlandse exotische danseres die beschuldigd werd van spionage.

Oekraïne - Go_A - Shum

De titel van de Oekraïense inzending betekent 'geluid' en dat is precies wat de band flink laat horen: de stem van zangeres Kateryna Pavlenko is opvallend en ook de beats onder Shum bevatten typisch Oekraïense invloeden.

Malta - Destiny - Je Me Casse

Destiny wilde dit jaar een lied insturen waarop mensen eens flink konden dansen. De zangeres is geen onbekende van het Songfestival: in 2015 won ze het Junior Songfestival en in 2016 mocht ze al eens op het podium van de grote wedstrijd staan als winnares van de kinderversie.

Cyprus - Elena Tsagrinou - El Diablo

Elena Tsagrinou had de gelovigen van te voren al op haar nek: de zangeres zingt dat ze haar hart aan de duivel heeft gegeven en in eigen land leidde dat tot flink wat kritische reacties. Tsagrinou lijkt zich er weinig van aan te trekken en heeft de woorden El Diablo nog eens flink aangezet op het podium.

Zweden - Tusse - Voices

The Mamas keren niet voor een derde keer terug op het Songfestival-podium. De groep wist zich na deelname met John Lundvik in 2019 te plaatsen voor 2020 met hun nummer Move, maar in 2021 waren ze niet opgewassen tegen Tusse die de landelijke wedstrijd won. Tusse zingt over het belang van naar elkaar luisteren.