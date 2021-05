Dit zijn de zestien landen en artiesten die vanaf 21.00 uur het podium betreden.



01. Litouwen: The Roop – Discoteque

02. Slovenië: Ana Soklic – Amen

03. Rusland: Manizha – Russian Woman

04. Zweden: Tusse – Voices

05. Australië: Montaigne – Technicolour

06. Noord-Macedonië: Vasil – Here I Stand

07. Ierland: Lesley Roy – Maps

08. Cyprus: Elena Tsagrinou – El Diablo

09. Noorwegen: TIX – Fallen Angel

10. Kroatië: Albina – Tick Tock

11. België: Hooverphonic – The Wrong Place

12. Israël: Eden Alene – Set Me Free

13. Roemenië: Roxen – Amnesia

14. Azerbeidzjan: Efendi – Mata Hari

15. Oekraïne: Go_A – Shum

16. Malta: Destiny – Je Me Casse