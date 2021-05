3.500 mensen in het publiek, maar niet alle artiesten zijn aanwezig tijdens de eerste halve finale vanavond. Voor het eerst moet gebruik gemaakt worden van de zogenoemde back-uptapes omdat Montaigne van Australië niet naar Nederland kan komen. NU.nl sprak head of contest Twan van Nieuwenhuijzen hoe die opnames in z'n werk gingen.

"De video's zijn een back-up: mocht iemand niet naar Nederland kunnen komen of in quarantaine moeten, hebben we zo altijd iets om op terug te vallen. De wedstrijd kan hoe dan ook doorgaan, iets waar we na vorig jaar allemaal naar verlangen", aldus head of contest Twan van de Nieuwenhuijzen in gesprek met NU.nl.

Eurovision: Europe Shine a Light ligt nog vers in het geheugen van Van de Nieuwenhuijzen: in het speciale programma werd weliswaar het Songfestival-gevoel naar voren gehaald, maar een wedstrijd was het niet. "Maar er zaten wel veel elementen in waarvan we zeiden: die zouden we nu ook kunnen meenemen. Als alles anders moet vanwege corona, waarom zou je daar dan niet gebruik van maken? Dus de video's die nu zijn opgenomen, zijn niet allemaal op dezelfde manier gemaakt, ieder land maakt er echt een eigen feest van. Dat was met Shine a Light ook heel leuk om te zien."

Onder deze voorwaarden worden de video's opgenomen

Ieder land mag in een uur tijd drie keer het nummer opnemen en uiteindelijk kiezen voor de beste versie; in die versie mag niet geknipt worden en niets gedaan worden om het stemgeluid te verbeteren

Via Teams kijkt iemand vanuit Nederland mee, checkt een notaris of alles volgens de regels verloopt en houdt de European Broadcasting Union een oogje in het zeil

De video is geen clip, maar een registratie van een live-optreden

Het gebruik van virtual reality, confetti, drones of water is verboden: alleen wat in Ahoy kan, mag ook in de video's

Een eerlijke wedstrijd

De budgetten van de 39 deelnemende landen verschillen flink: Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië geven bijvoorbeeld op voorhand al zo veel geld uit aan de uitzendrechten, dat zij altijd geplaatst zijn voor de finale. Waar in Ahoy iedereen dezelfde opties heeft wat betreft licht, camera's en effecten, is dat in eigen land natuurlijk niet zo.

"Uiteraard is het eerlijker als iedereen gewoon naar Ahoy kan komen. Maar we willen iedereen de mogelijkheid bieden erbij te kunnen zijn, en met de huidige omstandigheden kunnen we dan niet anders dan nadenken over een back-up. En over het algemeen komt deze video er gewoon bij hè, het is niet alsof er in landen nog extra budget vrij is gemaakt om dit te maken. Al heb ik één inzending gezien waarvan ik dacht: ah, daar is nog een spaarpotje bij gepakt. Haha, nee, ik ga niet zeggen welk land dat was. Maar geloof mij: voor ieder land was dit een uitdaging", aldus Van de Nieuwenhuijzen.

Voor de echte fan is er goed nieuws: ook de video's van andere landen zullen hoe dan ook te zien zijn via het YouTube-kanaal van het Songfestival. Al het werk is dus sowieso niet voor niets geweest.