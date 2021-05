Repetities zijn er niet voor niets: er kan altijd iets misgaan. Dat gebeurde tijdens de tweede keer oefenen van de eerste halve finale en dat terwijl de artiesten juist toen hun jurypunten moesten binnenhalen. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over de Songfestival-repetities en de show van dinsdagavond.

De tweede repetitie van iedere show wordt ook wel de 'juryshow' genoemd en dus is het extra belangrijk dat iedere artiest zijn beste optreden geeft. Een dag voordat de kijker thuis de show ziet, bepalen jury's uit alle landen hoeveel punten de artiesten krijgen. Die jurypunten gelden voor de helft van het uiteindelijke oordeel en zijn dus heel erg belangrijk.

Malta, Roemenië en Oekraïne hebben hun optreden opnieuw mogen doen omdat bleek dat ze problemen hadden met hun oortjes op het moment dat de jury zijn stem uitbracht. De artiesten zouden zichzelf niet goed kunnen horen, waardoor Roxen van Roemenië achterliep op haar achtergrondkoor en er ook problemen waren bij Destiny en Go_A.

De technische problemen gaven Chantal Janzen de kans om te doen waar ze zo goed in is: improviseren in een liveshow. De presentatrice werd gevraagd de tijd op te vullen terwijl alles klaargemaakt werd voor de re-run en dat was maar goed ook: het was de eerste show met publiek en zo bleven de toeschouwers zich vermaken. En in de online persruimte waren journalisten erg enthousiast over Janzen.

Tijdens de show dinsdagmiddag ging het allemaal een stuk gesmeerder, al waren er natuurlijk wel wat kleine probleempjes. Leuk om te vermelden dat niet alle artiesten volledig in de make-up gaan voor de show midden op de dag: vanuit het publiek zie je bijvoorbeeld toch niet of Destiny van Malta haar haar al heeft gedaan.

1 Songfestival: Chantal steelt de show en lange rijen met fans

Goed nieuws voor IJsland: naast Polen lijkt het bij hun delegatie nu ook goed te zitten. Iedereen die noodzakelijk is voor de optredens van woensdag en donderdag is negatief getest én is nooit te dicht in de buurt van de besmette persoon geweest.

Dinsdagavond staan er zestien landen in de eerste halve finale en dat betekent dat er nog zes moeten afvallen voor de groep doorgaat naar de finale op 22 mei. De bookmakers zijn er nog altijd niet uit: België hopt de top tien in en uit, net als Roemenië. Malta, Cyprus, Oekraïne en Litouwen lijken in ieder geval zeker van een finaleplek.