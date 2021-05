De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival is meteen een heel spannende: de bookmakers komen er maar niet uit welke van de zestien artiesten er door zullen gaan naar de finale. Toch zijn er maar tien landen die zich plaatsen voor 22 mei.

Voor The Roop was het flink balen dat het Songfestival in 2020 niet doorging: met hun nummer On Fire werden ze getipt als potentiële winnaar en veel fans kenden het dansje al uit hun hoofd. Met Discotheque proberen ze datzelfde feestelijke gevoel vast te houden, inclusief dansje.

Slovenië - Ana Soklic - Amen

Het komt niet vaak voor, maar dit jaar hebben twee nummers dezelfde titel. Niet alleen de Sloveense Ana Soklic zingt Amen, ook Vincent Bueno van Oostenrijk heeft het op het geloof gegooid. De zangeres heeft ook al een hele strijd achter de rug: in eigen land streed ze vorig jaar voor een plek op het Songfestival. Dit jaar hoefde ze niet nog een keer te vechten voor de eer, de selectiecommissie gunde haar een tweede kans.

Rusland - Manizha - Russian Woman

Alles rond de Russische wedstrijd voor de Songfestival-inzending was één groot mysterie: wie er zouden meedoen en hoeveel artiesten zouden strijden om de winst. Little Big zou in 2020 meedoen, maar besloot daar dit jaar van af te zien. Manizha won uiteindelijk nipt met haar feministische Russian Woman, met 39 procent van de stemmen.

Zweden - Tusse - Voices

The Mamas keren niet voor een derde keer terug op het Songfestival-podium. De groep wist zich na deelname met John Lundvik in 2019 te plaatsen voor 2020 met hun nummer Move, maar in 2021 waren ze niet opgewassen tegen Tusse die de landelijke wedstrijd won. Tusse zingt over het belang van naar elkaar luisteren.

Australië - Montaigne - Technicolour

Australië blijft altijd een vreemde eend in de bijt tijdens het Eurovisie Songfestival: het land ligt immers niet echt om de hoek. Toch zijn er in Australië zo veel fans van het evenement dat het loont alweer voor de zesde keer mee te doen. Montaigne had de eer dat in 2020 te doen met Don't Break Me, maar kiest met Technicolour voor een iets vrolijkere toon.

Noord-Macedonië - Vasil - Here I Stand

Wederom een terugkerende artiest: Vasil moest You de vuilnisbak in gooien en kon opnieuw beginnen. De uitkomst daarvan is Here I Stand geworden. In de videoclip vertelt de zanger eerst hoe verschrikkelijk hij het vond dat het Songfestival een jaar eerder niet doorging.

Ierland - Lesley Roy - Maps

Grote hits zijn voor Lesley Roy nog uitgebleven, maar de interne selectiecommissie van Ierland heeft alle vertrouwen in de 34-jarige zangeres. Maps schreef ze voor het grootste deel zelf en ze heeft er ruim een jaar aan gewerkt. De zangeres hoopt met het nummer het humeur van mensen te verbeteren.

Cyprus - Elena Tsagrinou - El Diablo

Elena Tsagrinou had de gelovigen van te voren al op haar nek: de zangeres zingt dat ze haar hart aan de duivel heeft gegeven en in eigen land leidde dat tot flink wat kritische reacties. Tsagrinou lijkt zich er weinig van aan te trekken en heeft de woorden El Diablo nog eens flink aangezet op het podium.

Noorwegen - Tix - Fallen Angel

Ook dit jaar ontbreken de enorme vleugels niet op het Songfestival-podium: zanger Tix heeft witte engelenvleugels omgedaan voor Fallen Angel. Met zijn enorme zonnebril, gouden kettingen en hoofdband lijkt Tix het Songfestival vooral als een stunt te zien. Toch ligt dat anders, want de zanger heeft in eigen land flink moeten strijden voor zijn kans om op het podium te staan: hij versloeg in de landelijke wedstrijd publiekslieveling KEiiNO, de band die in 2019 nog meedeed.

Kroatië - Albina - Tick-Tock

De 22-jarige Albina werd derde in de Kroatische versie van The Voice, maar tekende wel direct daarna een platencontract. Of dat de reden is dat ze het een stuk beter deed in de nationale selectie voor het Songfestival is niet duidelijk, maar die won ze wel.

België - Hooverphonic - The Wrong Place

Hooverphonic keert terug, maar heeft daar aardig wat kritiek op gehad van fans: een jaar geleden zong de twintigjarige Luka nog mee met de band, maar voor dit jaar is originele zangeres Geike Arnaert teruggekeerd. Zij zong tussen 1997 en 2008 in de band en werd teruggevraagd.

Israël - Eden Alene - Set Me Free

Eden Alene koos in 2020 voor Feker Libi, dat ze in vier talen zong. In 2021 maakt ze het zichzelf iets makkelijker: Set Me Free telt slechts twee talen. De Israëlische zangeres houdt het dit keer op een mix van Engels en Hebreeuws. Ze zingt over hoe erg ze naar een vrij leven verlangt en dat ze het prima alleen aankan.

Roemenië - Roxen - Amnesia

De 21-jarige Roxen wil mensen er met Amnesia aan helpen herinneren dat het belangrijk is van jezelf te houden: ook zij heeft geen makkelijke tijd gehad en is zichzelf daarin kwijtgeraakt, maar zelfliefde heeft de zangeres erbovenop geholpen.

Azerbeidzjan - Efendi - Mata Hari

Efendi maakt in haar nieuwe nummer een verwijzing naar haar inzending van vorig jaar: Cleopatra. Dit keer koos ze er echter voor te zingen over Mata Hari, de Nederlandse exotische danseres die beschuldigd werd van spionage.

Oekraïne - Go_A - Shum

De titel van de Oekraïense inzending betekent 'geluid' en dat is precies wat de band flink laat horen: de stem van zangeres Kateryna Pavlenko is opvallend en ook de beats onder Shum bevatten typisch Oekraïense invloeden.

Malta - Destiny - Je Me Casse

Destiny wilde dit jaar een lied insturen waarop mensen eens flink konden dansen. De zangeres is geen onbekende van het Songfestival: in 2015 won ze het Junior Songfestival en in 2016 mocht ze al eens op het podium van de grote wedstrijd staan als winnares van de kinderversie.