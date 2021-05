Nederland is automatisch geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival, maar het kijken van de eerste halve finale is zeker de moeite waard. Zo zien we dinsdagavond voor het eerst een back-uptape en wordt het heel spannend voor België.

Zestien landen strijden dinsdagavond om tien finaleplekken en de eerste halve finale heeft een heleboel kanshebbers. De bookmakers komen er niet helemaal uit wie er tot de tien favorieten behoren.

Australië moet het optreden van een afstand doen, want het kon niet naar Nederland komen. In de zaal en voor de kijker thuis is de back-uptape van zangeres Montaigne te zien. Niet eerder was het mogelijk van een afstand mee te doen met het Songfestival en dus is alleen dit al een reden om te kijken.

De speciale effecten voegen echt wat toe vanuit huis en dat zie je het allerbeste terug in het optreden van Ierland. Lesley Roy rent door het bos en loopt langs de bladen van een boek, terwijl ze op één plek stilstaat als je in Ahoy bent.

Davina Michelle en Thekla Reuten verzorgen de intervalact en speciaal voor dit moment heeft Michelle het nummer geschreven. Ook bij deze act is gretig gebruikgemaakt van de mogelijkheden met augmented reality, waardoor het optreden een hele belevenis zal zijn.

Nederland mag dinsdagavond stemmen. Tijdens de tweede halve finale mag dat niet en dus is dit de mogelijkheid onze mening te geven. Het kan het verschil maken voor België, waar in het verleden onze twaalf punten heengingen. De bookmakers verwachten dat Hooverphonic zich nu niet voor de finale zal plaatsen.