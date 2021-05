Nu binnen de Songfestival-delegaties van Polen en IJsland coronabesmettingen zijn geconstateerd, zit de schrik er in Ahoy goed in. Executive producer Sietse Bakker zegt in gesprek met NU.nl dat de regels echter al zo strikt zijn dat nog verder aanscherpen eigenlijk niet kan.

"Ik denk dat je weinig strikter kan doen dan mensen er nu op aanspreken (dat ze zich aan de regels moeten houden, red.)", aldus Bakker.

"De regels zijn op zich goed en getest door allerlei experts, maar het is wel belangrijk dat mensen zich eraan houden. Want ik heb het vaker gezegd: een protocol is zo goed als de mensen die het naleven. En het kan natuurlijk dat als je hier een paar dagen of weken bent, de klad er soms een beetje inkomt. Zeker als je uit een land komt waar het al stukken beter gaat en waar veel meer mensen zijn gevaccineerd. Daarom hebben we hier een heel team dat mensen er steeds aan herinnert dat het echt nodig is je aan die regels te houden."

Deelnemers en hun teams moeten zich constant laten testen en zich aan strenge regels houden, maar toch zijn er nu besmettingen geconstateerd. De delegaties van Polen en IJsland sliepen in hetzelfde hotel als Malta en Roemenië, waardoor alle vier de landen getest moesten worden. De Songfestival-organisatie probeert uit te zoeken hoe het komt dat er ondanks alle regels toch mensen besmet zijn geraakt.

Bakker: "Daar kom je waarschijnlijk nooit precies achter, maar we doen er natuurlijk alles aan om te onderzoeken: waar zou dit verkeerd kunnen zijn gegaan? IJsland en Polen zitten in hetzelfde hotel als Roemenië en Malta, dus daar wilden we achter komen: ligt het aan het hotel? Om dat uit te sluiten hebben we iedereen gevraagd een PCR-test te doen. En als de uitslag dan binnen is, kan iedereen opgelucht ademhalen."

Bij de organisatie zit de schrik er wel in. "Tegelijkertijd hebben we heel veel tijd gehad om ons hierop voor te bereiden. We hebben daar protocollen voor en een team dat zich met dit soort dingen bezighoudt. Niet alleen om het onderzoek te doen, maar ook dat we goed voor de mensen zorgen. Ik denk dat het voor de mensen ook wel een beetje een wake-upcall is, hoe belangrijk het is dat je je aan de regels houdt."