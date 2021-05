Roxen en Destiny van Roemenië en Malta kunnen opgelucht ademhalen: ze zijn negatief getest op het coronavirus en mochten maandagmiddag dus gewoon meedoen aan de repetities voor de eerste halve finale van het Songfestival. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je bij over de taakverdeling van de presentatoren.

Chantal Janzen, Nikkie de Jager, Jan Smit en Edsilia Rombley hebben maandag voor het eerst de hele show gepresenteerd tijdens de eerste repetitie van de eerste halve finale. Janzen nam als eerste het woord, in een japon met lichte kleuren en zilveren glitters van ontwerper Edwin Oudshoorn. De Jager en Rombley zijn gekleed door David Laport en dragen beiden donkere kleuren met glitter in de eerste halve finale. Smit draagt een zwart pak, maar heeft niet gedeeld wie de ontwerper is.

De schrik zit er nog in, maar Malta en Roemenië stonden maandagmiddag toch gewoon op het Songfestival-podium. De delegaties van de landen ontbraken op de openingsloper omdat in zowel het team van Polen als IJsland een coronabesmetting was geconstateerd. Omdat Malta en Roemenië in hetzelfde hotel als Polen en IJsland zitten, hielden Destiny en Roxen hun hart even vast, maar beiden zijn negatief getest.

De delegatie van IJsland zit nog in spanning, want het team is nog in afwachting van verdere PCR-testen. Polen mag op donderdag het podium waarschijnlijk weer op, want iedereen is nu negatief getest. Woensdag heeft de Poolse delegatie haar eerste repetitie en zal voordat het team Ahoy betreedt opnieuw getest worden.

Australië is niet aanwezig in Rotterdam vanwege de coronaregels en daarom is nu voor het eerst gebruikgemaakt van de back-uptape. Voor het publiek in de zaal wordt het optreden uitgezonden op het scherm achter het podium. Thuis ziet de kijker gewoon het optreden zoals Montaigne het op locatie heeft opgenomen.

De Songfestival-fan kan ook op televisie het hart ophalen: De Vooravond is de hele week vanuit Ahoy en ook Beau van Erven Dorens heeft de studio naar Rotterdam verhuisd.