Alle restricties ten spijt zitten de Songfestival-delegaties van IJsland, Roemenië, Polen en Malta in quarantaine vanwege coronabesmettingen binnen enkele teams. Daardoor misten ze in ieder geval de turquoise loper bij de opening zondag en mogelijk heeft het ook gevolgen voor hun optredens in de eerste en tweede halve finales. Maar aan welke regels moet iedereen zich eigenlijk houden?

De coronaregels voor de landen zijn al ver voor hun bezoek aan Rotterdam ingevoerd. Alle deelnemers en hun teams zijn gevraagd tien dagen voor vertrek hun gezondheid extra in de gaten te houden. Iedereen kreeg het advies vijf dagen van tevoren in quarantaine te gaan. Daarnaast was iedereen verplicht een PCR-test te kunnen laten zien die niet ouder dan 72 uur was op het moment van vertrek naar Nederland.

Alle delegaties zijn verplicht zo veel mogelijk op de hotelkamer te blijven. Even een toeristisch rondje Rotterdam zit er dus niet in. De artiesten en hun teams mogen op en neer naar Ahoy en er zijn door de European Broadcasting Union een aantal uitjes geregeld, maar alleen met de eigen 'delegatiebubbel' en alleen op die aangewezen momenten.

Iedereen wordt getest en dat gebeurt vaak. Om Ahoy binnen te komen, moet je binnen 48 uur nog getest worden via een blaas- of sneltest. Sommige delegaties kiezen er zelf voor dat nog vaker te doen, om de kans dat iemand toch besmet raakt zo klein mogelijk te houden.

Eenmaal in Ahoy gelden de coronaregels zoals we ze kennen: goed je handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog, altijd 1,5 meter afstand aanhouden en als je in beweging bent een mondmasker op. De organisatie levert mondmaskers met een keurmerk.

En dan nog kan het misgaan, zien we nu bij Polen en IJsland gebeuren. Bij beide landen is een lid van de delegatie ziek geworden en dus moet het hele team in quarantaine. Malta en Roemenië hebben voor zover bekend geen besmettingen, maar omdat zij in hetzelfde hotel slapen, moeten ook zij in quarantaine.

Het is niet bekendgemaakt of de leden van de delegaties ook echt symptomen hadden. Mocht dat niet het geval zijn, is de regel dat mensen vijf dagen in quarantaine moeten en zich daarna opnieuw moeten laten testen. Als iemand wel symptomen heeft, eindigt de quarantaine pas na zeven dagen, maar alleen als de besmette persoon al 24 uur geen symptomen meer heeft.

Wat de gevolgen zijn voor Polen, Roemenië, IJsland en Malta is nog even afwachten. Voor Roemenië en Malta tikt de klok sneller, want zij doen mee in de eerste halve finale en moeten maandag dus al op het podium in Ahoy staan voor de repetities. Dan is ook de 'juryvoting', die de helft van de punten uitmaakt. Dinsdag is de liveshow, en mochten ze daar dan toch niet bij kunnen zijn, gebeurt er hetzelfde als met Australië: dan ziet het publiek thuis en in Ahoy de eerder opgenomen back-up tapes.