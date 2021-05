Veel Songfestival-deelnemers reageerden zondagavond een beetje geschrokken op het nieuws dat er coronabesmettingen zijn geconstateerd in de delegaties van Polen en IJsland. Ook de afwezigheid van Malta en Roemenië bleef niet onbesproken op de turquoise loper van de openingsceremonie.

"Je schrikt er wel een beetje van", reageerde Jeangu Macrooy tegen het ANP. Hij hoopt dat de vier landen alsnog verder kunnen. De Nederlandse delegatie doet er ondertussen alles aan om eventuele risico's te vermijden. "Wij gaan eigenlijk alleen van hotel naar Ahoy en weer terug. Het is lang geleden dat ik omringd werd door zoveel mensen. Maar we zijn supervoorzichtig, want ik moet zaterdag gewoon op dat podium staan."

Ook de voor Griekenland uitkomende Stefania vond het jammer, vooral voor haar goede vriendin Destiny uit Malta. "We zijn heel close met elkaar en nu kan ze er niet bij zijn. Dat doet wel iets met je hoor. Dat voel je wel", aldus de zangeres, die inmiddels contact met haar heeft gehad. "Je wilt gewoon dat iedereen een leuke avond heeft en als sommigen er dan niet zijn, dan mis je iets."

De Litouwse band The Roop liet weten in gedachten bij met name Polen en IJsland te zijn. "Maar ik denk dat ze oké zijn. Het gaat goed komen", zo sprak leadzanger Vaidotas Valiukevicius stellig. "Ze komen gewoon op dat podium. Ik weet het zeker."

'We willen dat iedereen erbij is'

Zanger Vasil uit Noord-Macedonië was bang dat de hele ceremonie misschien niet eens door zou gaan vanwege de ontwikkelingen. "Maar het is heel goed om hier te staan. We zijn hier ook een beetje voor hen."

Taras Shevchenko van de groep Go_A uit Oekraïne wenste de delegaties sterkte en beterschap. Ook hij sprak de hoop uit dat iedereen uiteindelijk op het Songfestival-podium zal staan. "Er zijn zo veel geweldige liedjes dit jaar, we willen dat iedereen erbij is", zei hij. "Het gaat voor ons niet om de competitie maar meer om het vieren van de muziek. Daar zou iedereen aan mee moeten doen."