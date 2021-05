Slechts 34 landen lopen zondag over de turquoise loper, waarmee het Eurovisie Songfestival officieel wordt geopend. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je dagelijks bij in deze update, met vandaag ook aandacht voor nog meer cijfertjes.

210 meter moeten de artiesten zondagavond in Rotterdam afleggen bij de Cruise Terminals. Langs tientallen journalisten lopen alle deelnemers over de loper waarbij ze aankomen in hun eigen bootjes. De lange loper is ieder jaar het officiële openingsmoment van het evenement dat op zaterdag 22 mei tot een einde komt.

Australië, Polen, IJsland, Malta en Roemenië zijn niet aanwezig bij de openingsceremonie. Australië is er niet bij omdat zangeres Montaigne niet naar Rotterdam is gekomen. De deelnemers van de laatste vier landen zitten in quarantaine op hun hotelkamers, in afwachting van een negatieve test.

Voor wie niet genoeg kan krijgen van het Songfestival wordt er van alles rondom het evenement georganiseerd. Normaal gesproken zou Rotterdam het thuis zijn van EuroVillage maar vanwege de coronarestricties vindt dat dit jaar online plaats. Paul de Leeuw ontvangt de komende week in Open Up Daily onder anderen drievoudig winnaar Johnny Logan, publieksfavoriet KEiiNO en de zangeressen van OG3NE.

Het gebruik van vuurwerk en confetti is met de loop der jaren steeds populairder geworden en dus is het belangrijk voor de organisatie dat allemaal al in huis te hebben. De organisatie heeft wat cijfertjes met NU.nl gedeeld: in totaal staan er zes confettikanonnen, is er ruimte voor zes plekken waar enorme vlammen uit kunnen komen en kan er gebruik gemaakt worden van 24 vuurwerkfonteinen.

Op een dag zonder repetities zou je denken dat er weinig verandert bij de bookmakers, maar niks blijkt minder waar. In de onderste regionen van de lijst zien we verschuivingen voor Estland en Noord-Macedonië. Ook Nederland is een plekje omhoog gegaan.