Alle aanwezigen in Ahoy worden iedere 48 uur getest en dat is maar goed ook: bij de delegatie van Polen is nu een coronabesmetting geconstateerd. Team Polen, en dus ook zanger Rafal Brzozowski, moet in quarantaine. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je dagelijks bij in deze update, met deze keer ook aandacht voor de tweede repetitie van Jeangu Macrooy.

Een blaastest of een stok in je neus: in Ahoy nemen ze zo min mogelijk risico en dus moet iedereen die naar binnen wil zich iedere 48 uur laten testen. Polen was voor het laatste op donderdag binnen geweest en moest dus zaterdag weer door de teststraat. Daarbij bleek dat één van de delegatieleden besmet is geraakt met het coronavirus. Het hele team gaat nu in quarantaine en ontbreekt op de turquoise loper zondag. Een PCR-test zal snel weer volgen, in de hoop dat Rafal donderdag tijdens de tweede halve finale gewoon aansluit.

Jeangu Macrooy had vandaag zijn tweede repetitie en zoals hij al vertelde aan NU.nl is er weinig veranderd. Toch is het niet helemaal hetzelfde: de leren top die hij eerder onder het jasje droeg, is verdwenen en danser Gil the Grid vertelde na de tweede repetitie aan NU.nl dat er iedere keer wel een beetje wijzigt in zijn dans, omdat hij zich laat ingeven door de woorden.

Songfestival-fans kunnen ook dit weekend al hun hart ophalen, want op televisie is er al voldoende te zien rondom het evenement. Zaterdagavond zendt SBS weer de quiz van Gerard Ekdom uit en Jeroen van der Boom zingt met zijn gasten de beste liedjes. Dionne Stax presenteert bij de NPO het Songfestival Top 50 Muziekcafé.

De bookmakers staan iets positiever tegenover onze inzending: we zijn een plekje gestegen. Italië heeft de eerste plek van Barbara Pravi overgenomen en Zwitserland is uit de top vijf gezakt.