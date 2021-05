De Amerikaanse televisiezender NBC gaat The American Song Contest uitzenden. De zangwedstrijd is een variant op het Eurovisie Songfestival.

De producent van het Eurovisie Songfestival, Martin Österdahl, maakte eerder al bekend dat de Verenigde Staten na 65 jaar klaar is voor een groot evenement dat op leest van het ESF is geschoeid. De eerste editie vindt naar verwachting dit najaar plaats.

De vijftig Amerikaanse staten mogen artiesten afvaardigen die het tegen elkaar zullen opnemen. Eerst zullen onderlinge duels gehouden worden tussen twee staten tijdens vijf tot tien voorrondes. Daarna volgen nog halve finales en uiteindelijk een grote finale.

De keuze voor de inzendingen wordt gemaakt door inwoners van elke regio. Exacte data zijn nog niet bekendgemaakt. Het is nog niet bekend of The American Song Contest ook in Nederland te zien zal zijn.