De eerste repetities zitten erop en van iedereen is nu bekend wat ze van plan zijn op het Songfestival-podium, maar er kan nog heel veel veranderen. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je dagelijks bij in deze update, met deze keer: wat gaat Jeangu Macrooy anders doen bij de tweede repetities en heel veel wijzigingen bij de bookmakers.

De eerste repetitie zit erop en Jeangu Macrooy vertelt aan NU.nl dat ze eigenlijk niet van plan zijn heel veel te wijzigen voor de repetities van zaterdag. De zanger, die namens Nederland met Birth Of A New Age meedoet, heeft met zijn team lang over het concept nagedacht en is heel blij met hoe het er nu uitziet.

De zenuwen beginnen inmiddels toch toe te nemen, ook bij de leden van Hooverphonic die op 18 mei een poging gaan doen een plek in de finale te bemachtigen. Dat kan nog wel eens heel erg spannend worden, want die eerste halve finale staan meer landen gepland die populair zijn bij de bookmakers dan in de tweede halve finale. Hoewel België in de algemene lijst op twintig staat, maakt het land volgens de bookmakers net geen kans op een plekje in de top tien en zou het zich dus niet plaatsen.

De NPO is uitzender van het Songfestival, maar ook andere zenders gaan mee in het feest. De RTL 4-talkshow Beau wordt volgende week iedere dag vanuit Rotterdam gemaakt zodat ook Beau van Erven Dorens de sfeer van het festival compleet mee kan pakken aan tafel.

De rode loper is dit jaar turquoise en gelegen aan het water. De artiesten van 39 landen maken zondag officieel hun Songfestival-debuut als ze langs de pers het evenement officieel openen. Koos van Plateringen en Fenna Ramos presenteren de loper online in een livestream voor wie alles op de voet wil volgen. NU.nl is er uiteraard ook bij.

De repetities maken ook vrijdag veel los bij de bookmakers: dit keer zien we dat Zwitserland (foto) iets zakt na de tweede repetitie en dat de top drie toch rigoureus is veranderd. Voor Macrooy wijzigt er nog weinig: hij staat nog altijd op plek 31.