Naast de optredens en wie er gaat winnen, is nog iets altijd heel belangrijk tijdens het Eurovisie Songfestival: de vraag wat iedereen aanheeft. Nikkie de Jager, die de show samen met Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley presenteert, licht in gesprek met NU.nl al een heel klein tipje van de sluier op.

"Zal ik je een scoop geven? Het zijn hele mooie jurken, haha", aldus de presentatrice en YouTuber. "Nee, ik heb drie prachtige jurken van drie hele getalenteerde Nederlandse designers."

In eerdere interviews vertelde De Jager al dat in ieder geval één van de outfits in diepmagenta zal zijn. "Dan geef ik jou ook een scoopje: diamanten, diamanten, diamanten, diamanten. Je moet thuis bijna een zonnebril op als je me ziet."

Over de liveshows op 18, 20 en 22 mei hangt een zweem van mysterie: hoewel de repetities van de artiesten al deels online te zien zijn, is het voor de kijker tot het laatste moment spannend hoe de presentatoren van eigen bodem het ervanaf brengen.

Voor De Jager is het de eerste keer dat ze voor een groot livepubliek presenteert. "Het gaat echt heel goed, maar tegelijk denk ik ook: ja, maar jongens, dit is pas mijn eerste keer, doe eens even kalm aan."

NikkieTutorials op een hele andere manier

"Waar ik denk ik aan moet wennen als er straks publiek bij is, is dat ik één jurk heb waarin het nogal een opgave is op trappen te lopen en zo. Nu is de techniek gewoon: alles omhoog en gewoon die trap op. Maar ja, straks zit er een paar duizend man en zien ze NikkieTutorials op een hele andere manier. Maar if that is what it takes om die trap op te komen, dan ga ik gewoon zo die trap op hoor, haha."

Voor de presentatrice zijn het drukke weken: ze is niet alleendruk met de repetities voor de liveshows, maar maakt ook LookLab-video's waarin ze de artiesten van diverse landen ontvangt voor een interview.

"Dus als ik een beetje moe lijk in de liveshows: weet gewoon dat ik dit ook nog heb gedaan. Maar het is leuk, want hoe vaak gaan we dit nou nog meemaken? Waarschijnlijk niet heel veel, of we winnen over twee jaar gewoon weer en dan zijn we er weer bij. Ik vind echt: dit is een droom die uitkomt. En slapen doen we hierna wel weer, haha."