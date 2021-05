Jeangu Macrooy heeft donderdag voor het eerst op het podium gestaan in Ahoy voor de eerste repetities van zijn optreden op 22 mei tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. De zanger draagt een blauwe outfit, ontworpen door Lissa Brandon en Silvy ten Broeke.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang dagelijks een Songfestival-update

De outfit van Macrooy werd al even voor de eerste repetitie onthuld, via de Instagram-pagina van de zanger. Daarop is ook te zien met wie hij het optreden samen gaat doen: zijn broer Xillian en goede vriendin A Milli die meezingen en danser Gil the Grid.

1 Songfestival: Naveltrui Jeangu en Nikkie kan mening goed verbloemen

Tijdens de eerste repetitie was te zien hoe de zanger en zijn team voor een gebroken muur dansen. Later is de tekst van het liedje op de schermen om hen heen te zien, en wordt Yu No Man Broko Mi vertaald naar het Engels: You Can't Break Me.

Op Instagram onthulde Jeangu Macrooy de outfit die hij droeg tijdens de eerste repetitie. Op Instagram onthulde Jeangu Macrooy de outfit die hij droeg tijdens de eerste repetitie.

Flo Rida is nog altijd niet in Rotterdam gezien, al maakte de zangeres van San Marino er wel een grapje over in haar tweede repetities donderdag. Aan het begin van het optreden droeg Senhit een enorm gevaarte op haar schouders en rond haar gezicht waarop eerder nog religieuze afbeeldingen te zien waren. Die waren tijdens de tweede repetitie vervangen door foto's van Flo Rida en een heleboel vraagtekens.

De zangeres van Oekraïne was niet aanwezig bij de tweede repetities, omdat ze verkoudheidsverschijnselen had en daarom eerst langs de GGD moest voor een uitgebreide coronatest. Kateryna Pavlenko is daar goed uitgekomen: ze heeft geen COVID-19 en zal de repetities dus gewoon voort gaan zetten.

Bij de bookmakers gebeurt er van alles sinds de repetities van start zijn gegaan: Destiny uit Malta zakte nog na haar eerste repetities in een fuchsia-outfit, maar de glitterbom die ze aan had tijdens de tweede repetitie viel duidelijk meer in de smaak en dus staat ze nu toch weer op plek 1.