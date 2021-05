Duncan Laurence deelt tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival de Nederlandse punten van de vakjury uit. Dat heeft AVROTROS donderdag bekendgemaakt.

De winnaar van de vorige editie is tijdens de finale al in Rotterdam Ahoy. Laurence zingt tijdens de show Arcade, zijn winnende lied van 2019. Ook treedt de zanger in de eerste halve finale op.

De artiest volgt Emma Wortelboer op, die tijdens de vorige editie de Nederlandse punten mocht uitdelen na een campagne in De Wereld Draait Door. In de jaren daarvoor was het gebruikelijk dat de Nederlandse inzending van het jaar ervoor voor de klus werd gevraagd.