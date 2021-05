De organisatie van het Eurovisie Songfestival gaat contact opnemen met Ilse DeLange nadat de zangeres dinsdagavond in College Tour liet weten teleurgesteld te zijn dat ze geen rol heeft gekregen bij het evenement. Executive producer Sietse Bakker wil de zangeres bellen voordat hij verder op haar uitspraken ingaat, zegt hij woensdag tegen het AD.

DeLange zei teleurgesteld te zijn dat haar niet is gevraagd een rol te spelen bij het Eurovisie Songfestival na haar tweede plaats met The Common Linnets in 2014 en haar betrokkenheid bij de overwinning van Duncan Laurence in 2019.

"Ik vind het heel gek, daar ben ik heel eerlijk in", aldus de zangeres. DeLange weet niet wat voor rol ze had willen spelen bij het Songfestival in Rotterdam Ahoy. "Wat ik al fijn had gevonden was als ons een kop koffie was gegund met de vraag: zouden jullie iets willen doen? Dat was al genoeg geweest."

Waarom die uitnodiging niet is gekomen, weet ze niet. "Ik vind dat jammer en behoorlijk ongepast", zei de zangeres, die eraan toevoegde "niet gefrustreerd" te willen overkomen. Ook heeft ze naar eigen zeggen haar gevoelens bij meerdere mensen van de organisatie kenbaar gemaakt.

De organisatie wil niet vooruitlopen op wat er eventueel uit het gesprek gaat komen.