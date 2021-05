Jeannette John, de moeder van Songfestival-kandidaat Jeangu Macrooy, krijgt geen uitzondering op het reisverbod zodat ze naar Nederland kan om het optreden van haar zoon bij te wonen. John woont in Suriname en probeerde de afgelopen dagen om toch naar Nederland te kunnen.

"Natuurlijk vind ik het erg jammer dat ik het moet missen, maar ik wil er niet te veel ophef over maken", luidt de reactie van John in het AD.

De moeder van Macrooy had al een vliegticket bemachtigd en zou woensdag naar Nederland vliegen. Echter geldt er vanuit Suriname naar Europa een reisverbod, waarop dus geen uitzondering wordt gemaakt.

"Het is me de afgelopen jaren altijd gelukt om bij Jeangu in Nederland te zijn als er iets belangrijks speelde", zegt John. Het leek me ge-wel-dig: al die glitter en glamour. Bovendien: Jeangu is echt mijn knuffelkind."

Ze hoopt het optreden te kunnen bekijken in haar woonplaats Paramaribo, maar vooralsnog is er geen televisiezender die het Eurovisie Songfestival daar uitzendt. "Ik ga morgen rondbellen of een van hen toch niet om te praten is. En ik ga er, denk ik, ook maar bij de ambassade naar informeren."

Macrooy repeteert donderdag zijn optreden in Ahoy. Hij maakt op zaterdag 22 mei zijn opwachting in de finale van het Songfestival. Omdat Nederland de vorige editie heeft gewonnen, hoeft Macrooy zich niet te plaatsen voor de finale.