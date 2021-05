De Amsterdamse Ziggo Dome is op donderdag 9 december wederom het toneel van Het Grote Songfestivalfeest. Onder anderen Songfestival-winnaars Netta (foto, Israël, 2018) Loreen (Zweden, 2012) en Johnny Logan (Ierland, 1980 en 1987) treden op tijdens de tweede editie van het Songfestival-concert.

Tijdens de opvolger van de eerste editie die in december 2019 plaatsvond, worden weer nationale en internationale artiesten die met het Songfestival meededen uitgenodigd.

Ook Brotherhood of Man (Verenigd Koninkrijk, 1976), Sandra Kim (België, 1986), Verka Serduchka (tweede voor Oekraïne in 2007), Bobbysocks (Noorwegen, 1985), Kristian Kostov (tweede voor Bulgarije in 2017) en Marija Serifovic (Servië, 2007) hebben bevestigd op te treden tijdens het concert.

De organisatie laat weten in de komende maanden nog meer namen aan te kondigen. De kaartverkoop begint op 12 mei om 14.00 uur.

Op woensdag 19 mei wordt een registratie van het concert uit 2019 opnieuw uitgezonden op NPO3. Het Eurovisie Songfestival 2021 vindt plaats op 18, 20 en 22 mei.