Nederland is weliswaar direct geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival, maar 33 andere landen moeten in de halve finales strijden om een plek op zaterdag. België is een van die landen en Hooverphonic-zangeres Geike Arnaert vertelt in gesprek met NU.nl dat het nu toch spannend wordt.

"We bekijken het stap voor stap en willen ons vooral amuseren. Maar ik voel de druk wel, dat begon bij de vooropnames (van de back-uptapes die ieder land dit jaar moet maken, red.), toen werd het ineens heel ernstig. Maar als ik een goede vocal performance kan neerzetten en de mensen kan aanspreken ben ik tevreden. En als het dan niet aanslaat, tja", aldus de 41-jarige zangeres.

Op 18 mei betreedt de band als elfde het podium met hun nummer The Wrong Place en strijdt dan tegen onder meer Litouwen en Malta om een plekje in de finale vier dagen later. Tien landen gaan door, wat betekent dat er zes zullen afvallen.

Voor Arnaert was de deelname aan het Songfestival een leuke bijkomstigheid van haar reünie met de band waar ze jarenlang onderdeel van uitmaakte voor ze in 2008 na elf jaar besloot haar eigen weg te gaan. Hooverphonic zou in 2020 al meedoen, toen nog met zangeres Luka Cruysberghs, maar die editie kon niet doorgaan.

"In mijn volwassen leven stond het Songfestival niet heel hoog op mijn wensenlijstje, maar ik ben wel heel blij dat ik het kleine meisje in mijzelf blij kan maken. Zo wil ik er ook in staan. Het is ook heel fijn als project voor deze band, we zijn een soort buitenbeentje, we worden gezien als een dark horse", vertelt Arnaert.

De band is niet van plan iets te veranderen aan wie ze zijn of hoe ze zich presenteren, zelfs al is dat wellicht niet waar de Songfestival-fan op hoopt. "We gaan er compromisloos in, we gaan ons niet veranderen voor Eurovisie. Dat is een fijn startpunt."

De zangeres zou graag zien dat het Songfestival in de toekomst nog meer om het liedje gaat draaien. "Ik zou het goed vinden als het meer in die richting getrokken kon worden, dat het niet alleen het exorbitante is. Het is wel een wedstrijd, maar het mag om de song gaan. In België hangt het nog wel op dat exorbitante, al is dat de laatste jaren wel minder geworden. Van mij mag dat doorzetten, dat het meer om de muziek gaat. Dat is al meer dan in de jaren negentig, toen het nog veel Eurodance was."

Dat The Wrong Place door oud-winnares Sandra Kim niet als Songfestival-winnaar werd bestempeld tegenover NU.nl maakt Arnaert niet zoveel uit. "Wat is een Songfestival-winnaar? Hadden we het van Netta (de winnaar van 2018, red.) verwacht? We gaan puur omdat we het een leuk gegeven vinden. Vorig jaar werd gevraagd of ze het opnieuw wilden doen en er waren misschien andere nummers die het anders hadden gedaan, of beter. Maar dit past bij ons en we gaan als onszelf."