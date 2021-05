Het Eurovisie Songfestival winnen en toch geen fan zijn: producer Wouter Hardy maakte met Duncan Laurence zijn winnende nummer Arcade, maar de muzikant zat voor zijn winst zelf niet voor de televisie om de wedstrijd te kijken. Toch doet hij ook dit jaar mee en staat hij met de Zwitserse deelnemer in de top drie bij bookmakers. De Nederlandse inzending blijft op plek dertig hangen.

Voor Hardy is muziek het allerbelangrijkste. Dat hoor je volgens hem ook terug in Arcade en Tout l'univers, waarmee Zwitserland dit jaar meedoet. "In 2019 heeft een liedje gewonnen, niet een act. Dat is wat ik doe. Je ziet ieder jaar een heleboel opsmuk, terwijl het daar niet om zou moeten gaan. Je hebt vaak maar heel weinig nodig om het verhaal van een liedje over te brengen."

Gevraagd naar de lage positie van Jeangu Macrooy met zijn Birth Of A New Age zegt de producer dat het nummer niet helemaal zijn smaak is. "Tof dat hij zijn eigen roots meeneemt, maar ik vind dat zijn stem niet helemaal tot zijn recht komt.”

De producties van Hardy worden juist daarom geprezen. De twee nummers die hij voor het Songfestival indiende, hebben beide een sterke opbouw en maken dat de stemmen van Gjon's Tears en Duncan Laurence nog beter uitkomen.

'Na winst kan het alleen nog maar slechter gaan'

Na de winst in 2019 wilde Hardy eigenlijk geen Songfestival meer doen. "Want het kan na winst alleen nog maar slechter gaan. Maar toen ik Répondez-moi (de inzending van Gjon's Tears voor de editie van 2020, red.) hoorde, werd ik toch heel enthousiast. Hij heeft een goede stem, ik vind het heel tof hoe hij zingt. Dus toen wilde ik het toch weer proberen", aldus de dertigjarige producer.

Toen Ilse DeLange belde met het voorstel om Arcade voor het Songfestival in te zenden, was Duncan Laurence meteen enthousiast, maar zag Hardy het minder zitten. "We hadden een plan, een hele uitrol voor zijn muziek, maar hij was heel blij. Voor mij voelde het toen niet als de juiste stap: wat als je dertigste wordt? Dat is dan het eerste grote dat je doet in je carrière. Maar goed, het is allemaal heel anders gelopen, haha."

Het Songfestival-keurslijf, waarbij een nummer tot drie minuten teruggebracht moet worden, schuurde wel een beetje. Arcade was namelijk veel langer. "Ik luister nog weleens naar de versie die wij hadden, van drie minuten en veertig seconden. Nee, dat krijgt niemand te horen, haha. Maar die versie was ook echt goed. We hebben van daaruit heel veel geëxperimenteerd en ik ben heel trots op wat er uiteindelijk van geworden is."

'Ik wil mensen bereiken met mijn eigen projecten'

Hardy vindt het belangrijk dat zijn invloed duidelijk is te horen in de muziek. Dat komt nog meer naar voren in het werk dat hij onder zijn artiestennaam HRDY uitbrengt. "Ik ben zelf veel bezig met filmmuziek, echt andere dingen dan je op de radio hoort. Dat is voor mij ook waar mijn toekomst ligt, ik wil mensen bereiken met mijn eigen projecten. Ik ben altijd toetsenist geweest in bands en ik wil het podium eigenlijk weer op. Dat kan volgens mij ook prima met alleen een piano en wat synthesizers. Mijn ultieme doel is filmcomponist worden, daar ben ik ook al heel hard voor aan het werken."

Gjon's Tears betreedt op 20 mei voor het eerst het Songfestival-podium als hij met onder meer IJsland en Bulgarije om een plek in de finale strijdt. Hardy twijfelt er eigenlijk niet over dat de zanger de finale haalt. "We staan er heel goed voor, dus er moet iets geks gebeuren wil dat niet lukken. Met Gjon en het team heb ik goed contact over wat ze met de staging gaan doen en hoe dat aansluit bij wat we samen gemaakt hebben. En op 22 mei sta ik uiteraard in Ahoy mee te kijken."

Hardy is duidelijk over wat er gebeurt als Zwitserland het Songfestival wint: "Dan doe ik echt nooit meer mee."