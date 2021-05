De organisatie van het Eurovisie Songfestival moest steeds een slag om de arm houden als het om de 3.500 aanwezigen per show ging, maar demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zegt in gesprek met NU.nl het inmiddels niet meer reëel te vinden om toch te stoppen met de Fieldlab-tests.

Het Songfestival vindt van 18 tot en met 22 mei plaats in Rotterdam Ahoy en bij elk van de in totaal negen shows mogen 3.500 mensen aanwezig zijn onder de strenge regels van een Fieldlab-test. De kaarten zijn bijna allemaal uitverkocht, maar bij een flinke piek in ziekenhuisopnames werd aangehouden dat er mogelijk toch geen publiek bij zou zijn.

Een week voor het evenement lijkt de knoop te zijn doorgehakt. De Jonge: "Het lijkt me niet reëel (om publiek nu toch te weigeren, red.), zeker ook omdat de organisatie hier zo ongelofelijk professioneel is en ze het hier echt veilig hebben gemaakt. Ze zitten er echt bovenop. Dit feest moet doorgaan."

Artiesten, begeleiders, journalisten en medewerkers worden iedere 48 uur getest, de anderhalvemeterregel moet worden aangehouden en iedereen moet mondkapjes dragen. Ook De Jonge werd voorafgaand aan het werkbezoek, dat hij samen met demissionair minister van Media Arie Slob deed, nog getest.

De organisatie heeft het coronavirus tot nu toe buiten de deuren van Ahoy weten te houden. "Je ziet dat dat constant testen effectief is. Dat is belangrijk", aldus De Jonge.

Dat er al honderden mensen, die constant worden gemonitord, rondlopen op het complex, neemt het belang van een Fieldlab-evenement volgens De Jonge niet weg. "Omdat we hiervan kunnen leren hoe je een groot meerdaags evenement kan organiseren terwijl de besmettingsgraad buiten eigenlijk nog relatief hoog is. Daarmee maak je ook mogelijk dat dit soort evenementen in de toekomst kunnen."