Nog niet alle kaarten voor de negen shows van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam zijn verkocht. De mensen die vorig jaar al een ticket hadden, kregen in het afgelopen weekend als eersten de kans om kaarten te kopen. De organisatie meldt maandag dat er nog wat plekken over zijn voor de shows die onderdeel van de Fieldlab-evenementen zijn.

"Nederlandse fans zijn onverminderd enthousiast om de shows bij te wonen. Vanuit het buitenland is er, zoals verwacht, veel minder interesse vanwege reisadviezen en -beperkingen. Daardoor zijn er nog kaarten beschikbaar", vertelt executive producer Sietse Bakker.

Voor elke show waren 3.500 kaarten beschikbaar. Alleen de zogeheten Family Show, de laatste repetitie voor de finale op zaterdagmiddag, is volledig uitverkocht. De organisatie meldt dat er voor de andere finaleshows nog "een enkele kaart" is.

Fans die alsnog graag een van de shows willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via de website van het Songfestival. Zodra er genoeg animo voor is, wordt de inschrijving gesloten. De kaarten worden dinsdagmiddag om 16.00 uur verkocht aan degenen die na hun aanmelding een code hebben ontvangen.

Het Eurovisie Songfestival vindt op 18, 20 en 22 mei plaats in Ahoy in Rotterdam. De repetities zijn in het afgelopen weekend van start gegaan.