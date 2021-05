Flo Rida is een belangrijk onderdeel van het nummer van San Marino tijdens het Eurovisie Songfestival, maar tijdens de eerste repetitie in Ahoy ontbrak de rapper. Of hij wel meedoet tijdens het uiteindelijke optreden, blijft nog de vraag.

De delegatie van San Marino wil tot nog toe weinig kwijt over het aandeel van de rapper tijdens de tweede halve finale op 20 mei. Dan moet het land zich zien te plaatsen voor de finale op zaterdag.

Tijdens de eerste repetities deed een andere man de rapteksten van Flo Rida. De organisatie heeft nog niet bekendgemaakt wie deze vervanger is. Flo Rida scoorde in 2007 een wereldwijde hit met Low.

De eerste repetities in Rotterdam werden zaterdag afgetrapt door Litouwen, toen The Roop het podium betrad. De repetities hebben al geleid tot een verschuiving bij de bookmakers. Malta werd wekenlang als de winnaar van deze editie van het festival gezien, maar na een ietwat rommelige eerste repetitie is Destiny met haar Je Me Casse gezakt naar een tweede plek. Frankrijk staat nu op één, maar Barbara Pravi heeft haar eerste repetitie pas op donderdag.

De Utrechtse Stefania maakte maandagmiddag namens Griekenland haar debuut op het podium in Rotterdam. Over het optreden van de zangeres werd al weken gespeculeerd, omdat het optreden heel opvallend zou worden. Stefania staat met vier dansers op het podium en er wordt volop gebruikgemaakt van visuele effecten op het scherm achter haar. Bij de bookmakers staat ze momenteel op een twaalfde plaats.

Jeangu Macrooy staat op donderdag voor het eerst in Ahoy. De zanger is momenteel in thuisquarantaine.