De kaartverkoop voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gaat minder snel dan verwacht. Zaterdag rond 16.30 uur waren er nog steeds tickets beschikbaar, laat een woordvoerder van de NPO weten. Ziekenhuizen in de Maasstad maken zich ondertussen zorgen over extra druk op de zorg.

De kaarten zijn voorlopig alleen beschikbaar voor mensen die al een ticket voor de afgelaste editie van vorig jaar hadden. Zij moesten hun kaartje begin dit jaar inleveren en kregen daarvoor in de plaats een code waarmee ze toegang kregen tot de kaartverkoop van zaterdag.

De code is nog tot maandagmiddag geldig. Als er dan nog steeds kaarten over zijn, wordt bepaald hoe deze worden aangeboden. Hoeveel tickets er inmiddels uit zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. Doorgaans worden er veel kaarten verkocht aan fans uit andere landen. Zij kunnen door reisrestricties niet naar Nederland komen en maken dus geen gebruik van hun codes.

Songfestival mag publiek ontvangen als Fieldlab

In totaal gaan er zo'n 27.500 kaarten in de verkoop voor de negen shows die van 18 tot en met 22 mei plaatsvinden. Omdat het kabinet eind vorige maand toestemming gaf voor een zogeheten Fieldlab-experiment tijdens het Songfestival, zijn bij de negen shows steeds 3.500 mensen welkom. Dat is ongeveer 20 procent van de capaciteit van Rotterdam Ahoy. Zo'n 3.800 tickets zijn gratis beschikbaar gesteld aan minderbedeelde Rotterdammers.

Tijdens het Songfestival gelden voor de bezoekers strikte regels. Zo moet iedereen bij binnenkomst een negatieve coronatestuitslag laten zien die niet ouder is dan 24 uur. Ook krijgen bezoekers van tevoren gezondheidsvragen via een speciale app. Iedereen met symptomen van het coronavirus wordt verzocht thuis te blijven. Het publiek krijgt een zitplaats toegewezen. Bij het rondlopen is een mondkapje verplicht.

Ziekenhuizen in Rotterdam bezorgd over drukte

De Rotterdamse ziekenhuizen Maasstad en Ikazia kunnen niet garanderen dat ze tijdens het Eurovisie Songfestival extra zorg kunnen bieden aan bezoekers, personeel en artiesten van het festival in Ahoy. Volgens bestuurders is het personeel overbelast met de zorg voor coronapatiënten, waardoor acute zorg in het gedrang kan komen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Maasstad Ziekenhuis na berichtgeving van Nieuwsuur.

De twee ziekenhuizen die zich het dichtst bij Ahoy bevinden, maken zich zorgen dat het personeel niet de capaciteit heeft de juiste zorg te bieden in het geval van drank- en drugsmisbruik of incidenten. Via een brief hebben ze burgemeester Ahmed Aboutaleb, als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, op de hoogte gebracht van hun bedenkingen bij de 30.000 bezoekers die in Ahoy worden verwacht.

"We vragen om nog eens kritisch te bezien, op basis van een risicoanalyse, of dit grote aantal bezoekers gewenst is", aldus de woordvoerder van Maasstad. Ze wijst erop dat het in de regio "ontzettend druk" is in de zorg. "De reguliere zorg is afgeschaald, ic's liggen vol en zo nu en dan is er een opnamestop voor patiënten."