Nog slechts een weekje en het Eurovisie Songfestival gaat voor iedereen van start. De meeste landen zijn dit weekend al begonnen met hun eerste repetities en ook de presentatoren zijn al druk aan het oefenen. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je wekelijks bij in deze update, met deze keer: Jeangu Macrooy gaat in quarantaine.

Jan Smit, Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager hebben deze week hun plek ingenomen op het Songfestival-podium. Het kwartet is al druk aan het oefenen op de puntentellingen en het lezen van de autocue en vertelde aan NU.nl dat ze er onwijs veel zin in hebben. Chantal Janzen is niet van plan alle grapjes al in te studeren, zoals meestal wel gebeurt en zal ook echt wel 'de roze olifant' benoemen als het een keer helemaal misgaat bij een optreden.

198 Presentatoren klaar voor Songfestival: 'Geen ingestudeerde grappen'

De eerste repetities voor artiesten hebben al plaatsgevonden: zaterdag stonden onder anderen The Roop uit Litouwen en Tusse uit Zweden op het podium om voor de allereerste keer op locatie te oefenen. Zondag is de beurt aan België (Hooverphonic) en Malta (Destiny). Het duurt nog wel even voor we iets meer weten over het optreden van Jeangu Macrooy: hij repeteert pas op donderdag voor het eerst.

Afrojack treedt op tijdens de grote finale op 22 mei en doet dat samen met Glennis Grace en Wulf. In gesprek met NU.nl vertelt de dj dat hij enorm respect heeft gekregen voor het evenement nu hij zelf meedraait in de voorbereidingen en dat hij er zeker ook meer mee wil gaan doen. Het hele interview zie je komende week.

Jeangu Macrooy moet dus nog even wachten op de repetities en dat is maar goed ook, want eerst gaat de zanger in thuisquarantaine. Zijn hele team, bestaande uit bijna twintig mensen, heeft besloten vanaf dit weekend tot woensdag de risico's nog minder op te zoeken. Zo weet hij hopelijk zeker dat hij de blaastest die iedereen moet doen om Ahoy binnen te komen, doorkomt. Gelukkig hoeven fans van de zanger zich niet te vervelen: vrijdag is er een speciale akoestische versie van Birth of a New Age verschenen.