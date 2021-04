Richard Groenendijk gaat de rol van verslaggever vervullen tijdens de voorbeschouwing van het Eurovisie Songfestival, die voorafgaand aan de twee halve finales en de finale wordt uitgezonden. Hij is te zien naast Rik van de Westelaken, die het programma op NPO1 presenteert.

Groenendijk zal in gesprek gaan met de deelnemende acts, langsgaan in hun kleedkamers en woont ook de repetities bij. "Onwijs gaaf", vertelt de Rotterdamse cabaretier in Beau over zijn presenteerklus.

"Vroeger zat ik met natte haartjes te kijken voor de tv, dus ik vind het te gek. Ik vind zelf dat ik de vijfde presentator ben", grapt hij.

Ook de in Kroatië geboren echtgenoot van Groenendijk vervult een rol bij het Songfestival. Hij begeleidt de Kroatische delegatie.

Donderdag werd bekend dat er definitief publiek bij de shows van het Eurovisie Songfestival mag zijn, tenzij de situatie in de zorg verder verslechtert. Bij elke show zullen 3.500 toeschouwers aanwezig zijn.

De negen shows vinden tijdens en rond de eerste halve finale (18 mei), de tweede halve finale (20 mei) en de finale (22 mei) in Rotterdam Ahoy plaats. Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland.