De kogel is door de kerk: er mag toch publiek aanwezig zijn bij de negen shows van het Eurovisie Songfestival. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je wekelijks bij in deze update, met deze keer: alle cijfertjes van Ahoy en hoe win je het Songfestival?

175.000 maskers, 4,2 kilometer aan geluidskabels en 621 vrijwilligers: de organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft wat bijzondere cijfers met NU.nl gedeeld. In het plafond van Ahoy hangt zo'n 280 ton aan gewicht en door de hele zaal zijn 25 camera's opgehangen en neergezet om alles zo mooi mogelijk in beeld te brengen op 18, 20 en 22 mei. Aan lampen ook geen tekort: er hangen er zo'n 1.782 en er is voor 1.556 meter aan LED-strips aangebracht door de zaal heen.

Jeangu Macrooy is zich al druk aan het voorbereiden op zijn optreden op 22 mei. De zanger heeft deze week de doorpas gehad van zijn kleding, waarvan we de ontwerper nog niet weten. Ook heeft Macrooy volgens zijn team "hele bijzondere opnames gehad", waarover zijn team nog niet meer wil zeggen. Volgende week horen we meer.

Het was even heel erg spannend maar deze week kregen Songfestival-fans eindelijk het verlossende woord: er mag toch publiek aanwezig zijn bij de shows. Wel een stuk minder dan in 2020 verwacht werd, want maar 20 procent van de tickets wordt weer verkocht. 3.500 mensen per show zijn dat. De kaartverkoop start op 8 mei, maar is alleen bereikbaar voor mensen die al tickets hadden.

Op televisie is het Songfestival al begonnen: SBS heeft drie weekenden de zaterdagavond ingepland voor Songfestival-programmering met onder anderen Gerard Ekdom die niet per se fan is, maar toch veel bleek te weten. Deze week werd ook bekend dat Dionne Stax een speciale spelshow presenteert met Roel van Velzen en Thijs Boontjes als teamleiders.

De vier presentatoren (Chantal Janzen, Nikkie de Jager, Edsilia Rombley en Jan Smit) zijn al druk met repeteren. De Jager plaatste donderdag op Instagram dat zij al de drie verschillende outfits heeft gepast en dat ze erg onder de indruk is. Maandag komen de presentatoren bij elkaar om de pers te woord te staan en daar is NU.nl uiteraard bij aanwezig.