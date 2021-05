Hoe win je het Eurovisie Songfestival? Met die vraag gaat Jeroen Kijk in de Vegte in een vierdelige serie voor NPO Radio 2 in gesprek met oud-winnaars en fans. De radio-dj is zelf al van jongs af aan fervent kijker en vindt het fantastisch een klein onderdeel te mogen zijn in het hele evenement, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

Johnny Logan, Duncan Laurence en Lordi: allemaal komen ze voorbij in de reeks die Kijk in de Vegte maakte in de zoektocht naar het antwoord op die ene vraag. Na het maken van de serie kan de radio-dj gezien worden als expert: hij heeft naar iedereen geluisterd en hoopt de kijker wat lessen mee te kunnen geven over het Songfestival.

"Als je met de vraag vertrekt 'waar moet een artiest aan voldoen?' krijg je natuurlijk nooit een eenvoudig antwoord. Iedereen heeft net een ander idee erbij en daarnaast is het heel erg aan trends onderhevig."

"Nu hebben we gezien dat kleinere liedjes werken zoals bij Duncan of Salvador Sobral (2017, Portugal, red.), maar dit jaar wint er misschien wel weer iets met veel vuurwerk en een heftige lichtshow. Een ding is heel duidelijk geworden: als artiest moet je dicht bij jezelf blijven en juist proberen de trends niet te volgen", aldus Kijk in de Vegte.

Zingen over je eigen ervaringen

Jeangu Macrooy zingt een gezegde in het Sranantongo, Duncan Laurence zong over zijn jeugd en Netta (Israël, 2018) over haar ervaringen als vrouw: artiesten die over hun eigen ervaringen zingen, doen het over het algemeen goed tijdens het Songfestival.

"Maar ook daar zie je het echt twee kanten op gaan, dit jaar ook weer: de ene helft van de inzendingen zit vol ziel en er is nagedacht over een boodschap, de andere helft brengt gewoon een lekker popnummer. Het is allebei leuk hoor, maar het moet maar net bij je passen."

"Je moet sterk in je schoenen staan, maar ook een sterk team achter je hebben dat het durft te zeggen als het niet goed is, maar jouw ideeën niet aan de kant schuift. Het is een soort evenwichtsoefening."

Kijk in de Vegte is voor terugkeer Nationaal Songfestival

In het buitenland worden nog ieder jaar voorrondes gehouden waarin wordt bepaald wie er dat jaar voor het land mag gaan strijden. In Zweden is het een heus festival op zich: Melodifestivalen. Kijk in de Vegte is er wel voor om zoiets te laten terugkeren in Nederland, waar tot en met 2012 jaarlijks een Nationaal Songfestival werd gehouden.

"Dan neem je iedereen er in mee: we hebben dit met z'n allen gekozen en dus zijn we allemaal medeplichtig, haha. Maar er valt ook veel te zeggen voor de selectiecommissie die wij hebben, want mogelijk was Duncan er helemaal niet doorheen gekomen in zo'n uitzending, gewoon omdat mensen hem nog niet kenden."

Nu hij alle kennis in zich heeft opgenomen zou Kijk in de Vegte het heel leuk vinden die selectiecommissie eens te mogen bijstaan. "Ja hoor, ze mogen zeker bellen. Met dat idee hebben we de serie ook gemaakt: als je het kijkt weet je veel beter wat wel en niet werkt. Ik hoop dat aanstormende talenten er in de toekomst ook iets aan hebben."