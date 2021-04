De negen shows rond het Eurovisie Songfestival zullen definitief met publiek plaatsvinden. Het evenement werd begin april tot Fieldlab-test benoemd waardoor er een mogelijkheid ontstond voor 3.500 toeschouwers per show.

Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben dat donderdag met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) bepaald.

Van tevoren was aangekondigd dat de Fieldlab-tests enkel doorgang konden vinden als er minder dan negenhonderd coronapatiënten op de intensive care (ic) lagen. Dat aantal lag donderdag op 813.

Mocht de situatie in de zorg de komende weken verder verslechteren, kan het kabinet altijd nog besluiten dat het publiek toch niet welkom is. Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Songfestival, begrijpt dat voorbehoud. "Voor die situatie houden we het scenario zonder publiek uiteraard achter de hand. Daarnaast blijven we in nauw contact met de gemeente, de GGD en de ziekenhuizen in de omgeving."

De gemeente Rotterdam reageert verheugd op het nieuws dat er waarschijnlijk publiek aanwezig mag zijn. "Shows met publiek zorgen immers voor die geweldige Songfestival-sfeer in Ahoy", laat de Rotterdamse Songfestival-wethouder Said Kasmi weten in een reactie.

Dit zijn de regels voor het publiek Alle bezoekers moeten bij binnenkomst een geldig negatief testbewijs kunnen laten zien dat niet ouder is dan 24 uur. Bovendien wordt hen gevraagd vijf dagen na het evenement een post-test te ondergaan. Testen kan gratis via Testen Voor Toegang.

Bezoekers ontvangen voor vertrek van huis triagevragen via een speciale app. Wie symptomen behorend bij corona heeft, wordt gevraagd thuis te blijven.

Publiek wordt gevraagd volgens tijdvakken aan te komen en te vertrekken.

Bezoekers moeten 'in de loop' (onderweg naar hun plek, bij toiletbezoek, etc.) een mondkapje dragen.

Tickets zijn vanaf 8 mei te koop

De negen shows vinden op en rond de eerste halve finale (18 mei), tweede halve finale (20 mei) en de finale (22 mei) in Ahoy Rotterdam plaats. Alle shows waren in 2020 uitverkocht, maar door de verplaatsing naar 2021 kregen alle kaarthouders hun geld terug. Wel kregen ze de toezegging als eerste de kans te krijgen nieuwe tickets te kopen. De kaartverkoop voor 2021 lag stil tot het besluit van de ministers, vanaf 8 mei om 12.00 uur is het mogelijk nieuwe tickets te kopen.

Doorgaans is het Songfestival een plek waar fans van over de hele wereld bij elkaar komen, maar de organisatie verwacht nu weinig tot geen publiek uit het buitenland. Bakker: "Sowieso is inreizen alleen mogelijk vanuit EU/ERR-landen en van iedereen wordt verwacht dat zij in thuisquarantaine gaan. Ook moeten zij zich in de meeste gevallen wéér laten testen voor vertrek en geldt in veel landen bij terugkomst een quarantaineplicht. We roepen mensen ook op om zich nadrukkelijk te houden aan de geldende reisadviezen van hun eigen overheid."

De organisatie van het Songfestival heeft in Ahoy rekening gehouden met meerdere scenario's, waardoor er in ieder geval geen staplaatsen beschikbaar zijn bij het podium. Op de vloer zitten de artiesten van deelnemende landen, op de tribunes is er ruimte voor publiek.