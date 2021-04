Het Eurovisie Songfestival zonder of met publiek: op 28 april hoort de organisatie definitief of de Fieldlab-testen bij de negen shows door mogen gaan. Bij meer dan negenhonderd bezette intensivecarebedden wil het kabinet dat die testen niet doorgaan en dus wordt het spannend voor de organisatie in Ahoy.

"Ik zit elke dag met een aantal mensen om 15.20 uur met samengeknepen billen naar het coronadashboard te kijken", vertelt uitvoerend producent Sietse Bakker aan NU.nl.

"Natuurlijk niet alleen vanwege het Songfestival, maar ook omdat we ons allemaal zorgen maken over de situatie in het land. Tegelijk kunnen we ook versoepelen, waar veel mensen blij mee zijn. We zullen de komende weken echt stevig de vinger aan de pols moeten houden."

3.500 mensen per show zouden er onder strenge voorwaarden aanwezig kunnen zijn, maar dan moet het aantal bezette bedden niet verder oplopen. Op moment van schrijven liggen er 839 mensen op de intensive care (ic) en de organisatie heeft nog een week te gaan voor er een knoop moet worden doorgehakt.

Andere Fieldlab-evenementen, waarbij tienduizend mensen aanwezig hadden moeten zijn, zoals de 538 Oranjedag in Breda, gaan zeker niet door na ophef. Bakker: "Ik snap de discussie, zeker bij zo'n groot evenement met tienduizend mensen op een plein en door elkaar heen lopend."

"Ons plan is echt anders en wij hebben ook gezegd: we moeten de komende dagen en weken heel goed opletten. Kijken hoe de situatie zich ontwikkelt in Nederland, vooral ook in de zorg, want wij gaan hier echt alleen publiek verwelkomen als dat op een verantwoorde manier kan."

'We helpen mee om Nederland weer een beetje open te krijgen'

Waar het pijnpunt ligt bij die tienduizend mensen en waarom die ophef eerder uitbleef en ook uitblijft bij negen keer 3.500 mensen kan Bakker niet zeggen. "Die inschatting vind ik zelf ingewikkeld om te maken. Het is natuurlijk ook een iets andere tijd dan toen die eerste negen Fieldlabs zijn gehouden, die overigens heel succesvol waren en waar waardevolle lessen uitgetrokken zijn. We helpen hiermee toch ook Nederland weer een beetje open te krijgen, ondanks dat we nog niet van het virus af zijn."

Bakker hoopt dat het Songfestival, dat hoe dan ook doorgaat, in ieder geval voor wat verlichting zal zorgen. "Als je kijkt naar wat ons het afgelopen jaar allemaal is overkomen: het sluiten van de maatschappij was 'makkelijk', het op slot houden is al ingewikkeld, maar het van het slot halen is een duivels dilemma: wie mag er eerst? Ik ben blij dat ik daar geen beslissing over hoef te nemen. Dat leidt onherroepelijk tot maatschappelijke discussies en ik hoop dat wij met het Songfestival kunnen verbinden, want dat is waar het Songfestival om draait."