Drie keer een Songfestivalquiz presenteren terwijl je zelf niets met het Eurovisie Songfestival denkt te hebben: Gerard Ekdom doet het. De radio-dj vertelt in gesprek met NU.nl dat hij zelf verrast was door zijn kennis over het Songfestival, hoewel hij er een haat-liefdeverhouding mee heeft.

Ekdom werd door SBS en Radio 10 gevraagd om de quiz te presenteren, maar wist zelf eigenlijk niet of hij wel de geschikte persoon was. "Ik zal heel eerlijk zijn: ik twijfelde meteen of ik er wel iets van afwist. Maar eenmaal aan de praat bleek het toch een stuk meer te zijn dan ik dacht. Ik denk eigenlijk dat dat bij iedereen zo is: ook als je geen fan bent, heb je er indirect zo veel van meegekregen."

"Ergens in je hoofd zit het verscholen en als eenmaal één laatje opengaat, gaan ze allemaal open. Het Songfestival is toch een soort guilty pleasure voor heel veel mensen, want je voelt toch dat je als natie wilt winnen en bent toch benieuwd hoever we eigenlijk komen."

Dat ontdekte Ekdom ook tijdens het maken van de Songfestivalquiz, die drie zaterdagen achter elkaar wordt uitgezonden op SBS6. "Er zitten zo veel 'o ja-momenten' in. Het is pure nostalgie: zoals toen je nog met natte haartjes met het hele gezin voor de televisie zat en keek naar een toch best wel knullig optreden met bloemen op het podium."

"Getty Kaspers is een van onze deelnemers. Zij vertelde dat toen zij met Teach-In won (in 1975 met Ding-a-Dong, red.), ze gewoon nog haar eigen haar en make-up moest doen. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Het is nu een professioneel circus geworden."

Ekdom vindt Arcade zelf een van de beste Songfestival-nummers ooit, maar ook Where Are You? van Imaani (1998) scoort bij hem hoog. Hoewel hij door de quiz weer talloze nummers heeft gehoord, vindt hij het lastig te benoemen wat een lied geschikt maakt voor het Songfestival. "Het is een soort sausje dat eroverheen zit, maar ik kan mijn vinger er niet goed op leggen."

De Radio 10 Songfestivalquiz is vanaf zaterdag 1 mei drie zaterdagen te zien om 20.30 uur bij SBS6.