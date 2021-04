Het podium af en de lampen opgehangen: het Eurovisie Songfestival laat nog even op zich wachten, maar Ahoy is er bijna klaar voor. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je wekelijks bij in deze update, met deze keer: de koning op bezoek en Jeangu Macrooy is druk met interviews.

Het podium is zo goed als af en ook de lampen hangen er in groten getale. Podiumontwerper Florian Wieder vertelt NU.nl dat dit een heel bijzondere versie is: de Duitser maakte eerder al de podia voor onder andere Lissabon en Tel Aviv en heeft zich nu volledig kunnen laten gaan met augmented reality waardoor de televisiekijker niet meer weet wat er echt is en wat slechts een projectie is. Dat maakt de mogelijkheden voor de deelnemers volgens Wieder nog eindelozer. De vormen voor het podium heeft hij gebaseerd op Nederlands design, wat hij zelf uitlegt als strak en met gladde vormen.

Jarenlang hetzelfde liedje zingen is voor oud-Songfestival-winnaars de normaalste zaak van de wereld, maar of het altijd leuk is? Sandra Kim, die 35 jaar geleden met J'Aime La Vie won vindt het al lang niet altijd meer een feestje. De zangeres won het festival op haar dertiende, maar zingt al die jaren later nog steeds dezelfde woorden die ze inmiddels toch echt wel ontgroeid is.

28 april is een belangrijke datum voor de organisatie en de fans: dan weten we zeker of de 3.500 mensen die per show aanwezig kunnen zijn door de Fieldlab-tests er ook echt bij mogen zijn. Uitvoerend producent Sietse Bakker vertelde donderdag aan NU.nl dat hij dagelijks in spanning klaarzit voor het coronadashboard om de nieuwste cijfers te bekijken. Alleen als het aantal bezette intensivecarebedden onder de negenhonderd blijft, kan het publiek erbij zijn.

De koning kwam ook nog even een kijkje nemen in Ahoy. Jarenlang was hij betrokken bij de organisatie van grote evenementen als de Olympische Spelen en toch vond hij het indrukwekkend wat daar is opgebouwd. De koninklijke familie kijkt ieder jaar trouw naar de wedstrijd, maar een voorkeur voor een winnaar heeft Willem-Alexander niet genoemd.

Jeangu Macrooy is al druk met de voorbereidingen. Deze week ging de zanger kijken naar een muurschildering van zijn gezicht, pal tegenover Ahoy, maar ook is hij al flink aan de slag voor promotie in het buitenland. Onder andere media uit Denemarken, Italië en Noorwegen vroegen de zanger het hemd van het lijf en ook het populaire Songfestival-blog Wiwibloggs greep de kans om Macrooy eens beter te leren kennen.