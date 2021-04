Een plek in de top tien tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival: volgens de bookmakers maakt Stefania daar zeker kans op met haar Last Dance. De zangeres, die in Utrecht woont maar uitkomt namens Griekenland, probeert zich zo min mogelijk aan te trekken van de voorspellingen.

Door geruchten over een spectaculaire staging van haar optreden in Rotterdam Ahoy zetten meer mensen hun geld in op winst van de achttienjarige zangeres. Op het moment van schrijven staat ze op de elfde plek op de ranglijst, maar tijdens het interview was dat nog positie tien.

"Het is echt al heel lang geleden voor Griekenland dat we zo hoog in de polls stonden. Daar ben ik echt heel blij mee, dat mensen het zo waarderen", aldus Stefania, die na Helena Paparizou (My Number One, 2005) de tweede Griekse winnaar van het Songfestival hoopt te worden.

Er ontstonden de laatste dagen talloze geruchten over het optreden van de zangeres, wat de hoge positie kan verklaren. "Iedereen is een beetje aan het roddelen: er zou een act zijn die heel cool is en nog nooit eerder is voorgekomen bij Eurovision. Die act zou geoefend worden in een gymzaal en ik had op Instagram iets geplaatst waarin je mij zag in een soort van gymzaal. Dus ik denk dat het daardoor komt."

Zelf kijkt ze eigenlijk niet naar de bookmakers. "Maar nu heeft iedereen het tegen me gezegd en blijft iedereen het ook herhalen. Eigenlijk wil ik het niet weten, ik vind die polls nergens op slaan: niemand heeft de optredens gezien. Je kan een leuk liedje hebben, maar als de act niet goed is, win je niet. Er kan nog heel veel veranderen in die maand. Iemand die nu onderaan staat, kan nog helemaal naar boven gaan."

"En ik wil het niet zien omdat het me alleen maar meer stress oplevert. Stel: ik sta niet zo heel hoog - aan het begin was dat zo - dan krijg ik alleen maar meer stress en wil ik alleen nog maar harder. Nu let ik daar niet op en doe ik gewoon m'n ding en ben ik hard aan het werken. Dat is veel fijner dan alleen maar naar die polls kijken."