NPO Radio 2 zendt op zaterdag 22 mei een Internationale Songfestival Top 50 uit, waar zestien landen voor meestemmen. Stemmers krijgen de keuze uit een lijst van vijftienhonderd Songfestival-nummers, meldt de NPO.

De lijst wordt op de dag van de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam uitgezonden, van 12.00 uur tot 16.00 uur. Onder de deelnemende landen zijn naast Nederland ook Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Israël en Griekenland.

Nederlandse Songfestival-fans kunnen van 10 tot en met 14 mei hun stem uitbrengen via de website van NPO Radio 2. Per land wordt er vervolgens een top 50 opgesteld, waarbij het lied op de eerste plek vijftig punten krijgt en het lied op de vijftigste plaats één punt ontvangt. De punten van de verschillende landen worden vervolgens opgeteld. Het aantal stemmers per land is zo niet van invloed op de einduitslag.

De lijst wordt op zaterdag 15 mei bekendgemaakt tijdens een uitzending van NPO Radio 2. Vorig jaar zond NPO Radio 2 ook al een top 50 uit waarop gestemd kon worden vanuit Nederland. De lijst werd toen aangevoerd door ABBA met Waterloo.