Nog exact een maand tot de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, maar er valt al genoeg over te vertellen. Mijn naam is Lara Zevenberg en ik praat je wekelijks bij in deze update, met deze keer: het podium van Rotterdam Ahoy is alweer bijna af en Jeangu Macrooy lijkt de top tien niet te gaan halen.

De opbouw van het Songfestival in Ahoy lijkt nog maar net begonnen, maar de medewerkers zijn sinds zondag al hard bezig om alle lampen het plafond in te krijgen, het podium op te bouwen en alles klaar te maken voor halverwege mei. Het grootste podium in Ahoy ooit - ruim 52 vierkante meter - past niet op de vloer en moet daarom ook over de eerste rijen heen getrokken worden. Donderdag 22 april mag de pers alweer gaan kijken, want dan moet het podium helemaal klaar zijn.

Deze week waren de laatste opnames voor de postcards; dat zijn de korte video's van de artiest die je ziet voor ze het podium betreden. Die video's zijn essentieel voor de makers: in die halve minuut kunnen zij het podium ombouwen voor de volgende act. De 39 video's zijn opgenomen op uiteenlopende locaties in Nederland en moeten laten zien wat ons land te bieden heeft. NU.nl was aanwezig bij de laatste opnames op Museumplein, waar de postcard van Zweden werd opgenomen. Het eindresultaat daarvan, en het interview met Songfestival-eindredacteur Gerben Bakker, zie je volgende week.

Alle optredens tijdens de halve finales en finale zijn bekend. Davina Michelle en Thekla Reuten, die het thema water vertegenwoordigen, zijn vrijdag aangekondigd en treden op tijdens de eerste halve finale. Gedurende de tweede halve finale zien we balletdanser Ahmad Joudeh en BMX'er Dez Maarsen en op de dag van de finale staan niet alleen Afrojack, Glennis Grace en Wulf op het podium, maar keren ook oud-winnaars als Lenny Kuhr, Lordi, Sandra Kim en Elena Paparizou terug. Duncan Laurence is tijdens alle drie de uitzendingen te zien.

Macrooy is niet de enige Nederlander die meedoet aan de wedstrijd: ook de inzending van Griekenland heeft een Nederlands tintje, dankzij de Utrechtse Stefania. Waar Macrooy tot nu toe geen hoge ogen gooit bij de bookmakers, die ieder jaar voorspellen wie er met de winst vandoor gaat, lijkt Stefania het een stuk beter te doen: zij staat inmiddels in de top tien. De zangeres vertelt aan NU.nl dat ze in Griekenland heel blij zijn met die plek, maar dat ze zelf eigenlijk liever niet naar de bookmakers kijkt. Het hele interview zie je volgende week.