Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival staat ook Davina Michelle op het podium in Rotterdam. De zangeres verzorgt met een speciaal voor het evenement geschreven nummer de intervalact op 18 mei. Ook actrice Thekla Reuten is onderdeel van het optreden.

Michelle schreef Sweet Water op aanvraag van de organisatie, om vorm te kunnen geven aan het thema The Power of Water.

"Bijna twee jaar geleden werd ik door het team van Eurovision benaderd met het concept waarin het verhaal van water centraal staat. Water verbindt, is veerkrachtig en is onlosmakelijk onderdeel van Nederland. Samen met Eurovision hebben we gewerkt aan een unieke act waarin juist deze kenmerken centraal staan."

Voor de act zijn opnames gemaakt op de Deltawerken, onder meer met de zangeres zelf. Reuten krijgt volgens de organisatie "een unieke rol" in het optreden, maar hoe die er precies uitziet is nog niet bekend.

"Thekla Reuten symboliseert de kracht van het water. Ze behoort ook tot de top van Nederland. De afgelopen maanden is er al volop gerepeteerd en het belooft bijzonder te worden", aldus 'head of show' Gerben Bakker.